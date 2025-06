Tamaryszek drobnokwiatowy (Tamarix tetrandra) to wyjątkowy krzew pochodzący z południowo-wschodniej Europy i zachodniej Azji. Jego największym atutem są lekkie, pierzaste pędy pokryte drobnymi różowymi kwiatami, które rozwijają się wiosną i ponownie pod koniec lata. Dzięki swojemu nietuzinkowemu wyglądowi coraz częściej gości w ogrodach przydomowych i parkach.

Tamaryszek drobnokwiatowy: wymagania

Jedną z największych zalet tamaryszka jest jego podwójne kwitnienie. Pierwsze przypada zazwyczaj na przełom kwietnia i maja, drugie na sierpień. Kwiaty tworzą delikatne, puszyste wiechy, które nadają krzewowi lekkości i romantycznego uroku.

Krzew ten jest bardzo mało wymagający. Rośnie dobrze nawet na ubogich, piaszczystych glebach i toleruje suszę. Świetnie sprawdzi się w ogrodach, gdzie inne rośliny mogą mieć trudności z przetrwaniem. Lubi stanowiska słoneczne i dobrze znosi cięcie.

Jego "zwiewna", subtelna forma doskonale wpisuje się w stylistykę ogrodów romantycznych i naturalistycznych. Może być sadzony pojedynczo, jako soliter, lub w grupach, gdzie, podobnie jak np. perukowiec, tworzy efektowne różowe chmury kwiatów. Nie zawsze sprawdzi się w małych ogrodach, bo potrafi osiągać naprawdę imponujące rozmiary.

Tamaryszek ma wiele drobnych kwiatuszków, które razem tworzą piękną różową chmurę, fot. Adobe Stock, Marc

Jak i gdzie sadzić tamaryszek?

Tamaryszek drobnokwiatowy to roślina, która najlepiej czuje się w pełnym słońcu. Im więcej światła będzie miał, tym bardziej spektakularne będzie kwitnienie. Dlatego warto znaleźć dla niego jasne miejsce, najlepiej z dala od cienia rzucanego przez większe drzewa czy budynki. Jeśli chodzi o ziemię, nie jest szczególnie wymagający, ale zdecydowanie najlepiej rośnie w lekkiej, przepuszczalnej glebie, która dobrze odprowadza wodę. Twarda, ciężka ziemia gliniasta to coś, czego tamaryszek nie lubi - nadmiar wilgoci może sprawić, że korzenie zaczną gnić, a roślina zacznie marnieć.

Na szczęście ten krzew świetnie radzi sobie w trudniejszych warunkach. To krzew, który dobrze znosi suszę, więc nie trzeba biegać z konewką przy każdej suchej pogodzie. Wystarczy podlewać go tylko wtedy, gdy naprawdę długo nie pada. Jeśli chodzi o nawożenie, tamaryszek nie potrzebuje żadnej specjalnej diety. Odrobina naturalnego kompostu na wiosnę w zupełności mu wystarczy, żeby pięknie się rozwinął i obficie zakwitł.

Przycinanie tamaryszka: ważny zabieg

Istotnym elementem pielęgnacji tamaryszka drobnokwiatowego jest także przycinanie, które ma bezpośredni wpływ na wygląd krzewu oraz jego zdolność do ponownego kwitnienia. Regularne usuwanie przekwitłych pędów po pierwszym kwitnieniu nie tylko poprawia estetykę rośliny, ale przede wszystkim stymuluje ją do wytwarzania nowych pąków, co przekłada się na drugi, późnoletni pokaz kwiatów.

Dzięki temu krzew może zdobić ogród przez dłuższy czas. Wczesną wiosną, jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji, warto przeprowadzić tzw. cięcie formujące. Zabieg ten polega na skracaniu zbyt długich, słabych lub chaotycznie rosnących gałęzi. Dzięki temu zachowasz zwarty, atrakcyjny pokrój. Dobrze przycięty tamaryszek prezentuje się bardziej lekko i elegancko, a jego kwiatostany są liczniejsze i równomiernie rozłożone.

