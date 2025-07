Maciejka jest uznawana niekiedy za bylinę ze względu na swoje preferencje i łatwość w uprawie, ale w rzeczywistości to bardziej roślina jednoroczna. W polskim klimacie nie przetrwa zimy, nawet przeniesiona do pomieszczenia. Choć nie przyciąga wzroku kolorami jak pelargonie czy petunie, zdecydowane nadrabia swoim zapachem. Uwalnia lekko słodką woń, która przypomina dobre letnie perfumy.

Reklama

Jak wygląda maciejka?

Maciejka pochodzi z rejonów Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu. W Polsce znana jest głównie jako roślina jednoroczna, uprawiana z nasion. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skromna, to dzięki swojemu aromatowi staje się niekwestionowaną gwiazdą ogrodów letnich.

Tworzy luźne, rozgałęzione kępki o cienkich łodygach, dorastających do 20-40 cm wysokości. Jej liście są wąskie, szarozielone i lekko owłosione. Kwiaty maciejki są drobne, w odcieniach lila, jasnego fioletu, bieli lub różu. Nie wyróżniają się intensywnym kolorem, ale ich prawdziwą siłą jest zmysłowy zapach, który zaczyna być wyczuwalny wieczorem i staje się jeszcze mocniejszy po zmroku. To jedna z najmocniej pachnących kwiatów, jakie możesz uprawiać w ogrodzie czy na balkonie.

To właśnie wtedy kwiaty się otwierają, uwalniając słodką, lekko pudrową woń. Dzięki temu maciejka świetnie sprawdza się w ogrodach przy tarasie, altanie czy pod oknem. Zasadzona w większych grupach tworzy romantyczny klimat, a jej zapach wypełnia przestrzeń w sposób niezwykle przyjemny. Warto wiedzieć, że zapach maciejki to naturalny sposób na odstraszenie komarów. Te upierdliwe stawonogi nie lubią tej słodkiej woni, bo dla nich jest o wiele za mocna i zbyt drażniąca. Będą więc omijać twój ogród szerokim łukiem.

Maciejka rozwija intensywny aromat dopiero wieczorem, fot. Adobe Stock, Ennira

Maciejka: uprawa i pielęgnacja

Maciejka najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Gleba powinna być przepuszczalna, lekka i umiarkowanie wilgotna. Roślina nie wymaga specjalnych nawozów, a wręcz przeciwnie - nadmiar azotu może osłabić jej kwitnienie.

Nasiona maciejki wysiewa się bezpośrednio do gruntu w kwietniu lub maju. Można to zrobić etapami co 2-3 tygodnie, aby cieszyć się kwiatami przez całe lato. Roślina kiełkuje szybko i nie wymaga pikowania. Wystarczy regularne podlewanie, szczególnie podczas suszy. Pamiętaj, że maciejka lubi lekko wilgotną glebę - nie może być ani za sucha, ani za mokra.

Czytaj także: