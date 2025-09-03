Tuje i bukszpany to jedne z najpopularniejszych rodzajów krzewów ozdobnych w polskich ogrodach. Mają jednak swoje minusy. Bukszpan często pada ofiarą uciążliwego szkodnika, jakim jest ćma bukszpanowa, która w mig potrafi ogołocić cały krzaczek. Z kolei tuje bywają kapryśne w uprawie, mało odporne, a do tego zawierają toksyczne substancje. Na szczęście istnieją alternatywne rozwiązania na żywopłot w ogrodzie. Jednym z nich jest cyprysik Lawsona.

Reklama

Jak wygląda cyprysik Lawsona?

Cyprysiki to iglaste drzewa i krzewy należące do rodziny cyprysowatych. To idealne rośliny na żywopłot zimozielony, który będzie dobrze wyglądał przez cały rok. Wiele jednak zależy od wyboru odpowiedniego gatunku. Cyprysik Lawsona doskonale znosi formowanie, a za sprawą stożkowatego pokroju przypomina nieco tuje. W zależności od odmiany różni się kolorystyką, tempem wzrostu i wysokością. Do najpopularniejszych cyprysików Lawsona należą:

Alumii — jego pokrój przypomina wąski stożek, a igły mają niebieskawy odcień. Charakteryzuje się znaczną siłą wzrostu i dorasta nawet do 5-10 m.

— jego pokrój przypomina wąski stożek, a igły mają niebieskawy odcień. Charakteryzuje się znaczną siłą wzrostu i dorasta nawet do 5-10 m. Ellwoodii — ten wolno rosnący iglak ma zwarty, stożkowaty pokrój i niebiesko-zielone igły o stalowym odcieniu.

— ten wolno rosnący iglak ma zwarty, stożkowaty pokrój i niebiesko-zielone igły o stalowym odcieniu. Columnaris — ma wąski, kolumnowy pokrój i szybko rośnie, osiągając docelową wysokość rzędu 4-5 m.

— ma wąski, kolumnowy pokrój i szybko rośnie, osiągając docelową wysokość rzędu 4-5 m. Golden Wonder — wyróżnia się złocistą kolorystyką igieł, rośnie dość wolno i osiąga ok. 2-3 m wysokości. Inne odmiany o podobnym, złotym zabarwieniu to np. Ivonne i Stardust.

Cyprysik Lawsona nadaje się na żywopłot, fot. Adobe Stock, nahhan

Cyprysik Lawsona — uprawa i pielęgnacja

Cyprysiki Lawsona najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ewentualnie w półcieniu. Najlepiej wybrać dla niego miejsce zaciszne i osłonięte od wiatru. Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna. Ważny jest także stały, umiarkowany poziom wilgotności podłoża, a w związku z tym — regularne podlewanie.

Cyprysik Lawsona źle znosi suszę, nie toleruje też mroźnego, porywistego wiatru. Ujemne temperatury mogą być szczególnie groźne w przypadku młodych krzewów. Stopień mrozoodporności rośliny zależy od odmiany. Do najbardziej odpornych na mróz należą zimozielone krzewy Ellwoodii, Witzeliana czy Columnaris.

Cyprysiki doskonale znoszą cięcie i dają się formować. Zaleca się przycinanie krzewów 2 razy w roku, szczególnie na wiosnę, po przejściu przymrozków. Roślina nadaje się na żywopłoty i szpalery, jako osłona ogrodzenia, a także na rabaty i skalniaki.

Czytaj także: