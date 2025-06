Rośliny cieniolubne wbrew pozorom mogą zdobić ogród bujnymi kwiatami. Niektóre gatunki preferują stanowiska z ograniczonym dostępem do słońca, gdzie w pełni pokazują swoje walory dekoracyjne. Takie byliny sprawdzą się na zacienionych rabatach, pod drzewami, dużymi krzewami, żywopłotami, a także w miejscu, gdzie nie rośnie trawnik. Sadzenie roślin do cienia wymaga jednak większej troski.

Kwitnące byliny do posadzenia w cieniu – 3 efektowne gatunki

Zdecydowana większość bylin ogrodowych lepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ewentualnie półcienistych. Są jednak gatunki, które świetnie radzą sobie w miejscach z ograniczonym dostępem do słońca i nadal są dekoracyjne. To m.in.:

tojeść,

barwinek,

bergenia,

funkia,

runianka,

bluszcz

dąbrówka,

pragnia,

brunera wielkolistna,

parzydło.

Poniżej więcej informacji o 3 wybranych roślinach.

Tojeść rozesłana

Tojeść rozesłana (łac. Lysimachia nummularia), potocznie nazywana pieniążkiem, to wieloletnia roślina z rodziny pierwiosnkowatych. Wyróżnia się płożącym pokrojem, co sprawia, że dorasta maksymalnie do kilku centymetrów wysokości. Jej złoty czas przypada na lato, kiedy to pokrywa się licznie żółtymi kwiatuszkami. Tojeść rozesłana jest byliną zimującą w gruncie. Najlepiej rośnie na stanowiskach cienistych, ale poradzi sobie również w półcieniu. Nie lubi suszy, dlatego należy ją regularnie podlewać w takcie upałów.

Tojeść rozesłana to cieniolubna wieloletnia roślina płożąca, która kwitnie na żółto, fot. Getty Images, photographer

Brunera wielkolistna (niezapominajka kaukaska)

Brunera wielkolistna, nazywana niezapominajką kaukaską, to jedna z efektowniejszych bylin ogrodowych. Cechuje się okazałymi dwubarwnymi liśćmi w kształcie serc. Roślina dorasta maksymalnie do 50 cm wysokości. Kwitnie wiosną, pokrywając się drobnymi niebieskimi kwiatkami. Zimuje w gruncie, jest bardzo odporna na choroby i dobrze aklimatyzuje się po posadzeniu.

Brunerę wielkolistną można sadzić pod konarami drzew i na zacienionych rabatach , fot. Adobe Stock, AngieC

Parzydło leśne

Parzydło leśne (łac. Aruncus aethusifolius) jest to wysoka wieloletnia bylina, która rośnie przede wszystkim na stanowiskach zacienionych. Należy do rodziny różowatych. Parzydło jest rośliną długowieczną, która przykuwa uwagę bujnymi puszystymi kwiatostanami. Cała dorastać może nawet do 2 m wysokości.

Parzydło leśne to jedna z najwyższych bylin, fot. Adobe Stock, Michal

Jakie wymagania mają byliny cieniolubne?

Przed posadzeniem roślin do cienia warto zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. Ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna, wilgotna i odżywiona (np. nawozem organicznym). Na ogół byliny cieniolubne są łatwe w uprawie, ale wymagają odpowiedniego nawodnienia. W czasie upałów i suszy trzeba je systematycznie podlewać. Warto ściółkować miejsca w cieniu, dzięki czemu ograniczamy parowanie wody. Zadbanie o rośliny cieniolubne na pewno przyczyni się do wykorzystania pełni ich walorów dekoracyjnych.

Jak sadzić byliny cieniolubne?

Rośliny, którym odpowiadają stanowiska zacienione, najlepiej sadzić grupami zachowując właściwe odstępy, które umożliwią im zdrowy wzrost. Warto dobierać je pod kątem podobnych wymagań co do podłoża, pH ziemi, odporności na suszę, ale też czasu kwitnienia. Razem stworzą piękną kompozycję w ogrodzie, która będzie cieszyć oczy przez długi czas.

Zacienione stanowisko nie musi być najsmutniejszym zakątkiem twojego ogrodu. Przeciwnie. Wybierając właściwe rośliny i zapewniając im optymalne warunki do rozwoju, stworzysz wyjątkowe przyciągające spojrzenia roślinne kompozycje.

