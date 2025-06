Fotergilla większa to roślina, która zdecydowanie wie, jak przyciągnąć wzrok. Jej subtelne kwiaty i dekoracyjne liście doskonale prezentują się w każdym ogrodzie, a krzew jest bardzo łatwy w uprawie. Nie potrzebuje mocnego słońca ani pieczołowitego podlewania. Jej domem rodzinnym są leśne polany, dlatego dobrze sobie radzi w każdych warunkach.

Jak wygląda fortegilla większa?

Fotergilla większa (Fothergilla major) to ozdobny krzew kwitnący, dorastający zwykle do ok. 2 metrów wysokości. Wiosną, zanim rozwiną się liście, obsypuje się niezwykłymi, białymi kwiatami bez płatków – ich ozdobę stanowią długie, puszyste pręciki, które przypominają pędzelki, szczoteczki lub małe pompony.

Kwiaty nie tylko ciekawie wyglądają, ale też delikatnie pachną - większość wyczuwa w nich miodowo-korzenną nutę. Po kwitnieniu rozwijają się liście. Są szerokie, lekko pomarszczone, o zaokrąglonym kształcie.

Jesienią przebarwiają się na intensywne odcienie czerwieni, pomarańczy i żółci, tworząc efektowną mozaikę. Dzięki temu świetnie prezentuje się w ogrodzie przez cały rok.

Fotergilla większa doskonale odnajduje się w zacienionych miejscach i toleruje suszę, fot. Adobe Stock, Axel Gutjahr

Jak uprawiać fotergillę większą?

Fotergilla najlepiej rośnie w miejscach lekko zacienionych, ale poradzi sobie też w pełnym słońcu lub głębszym cieniu - to sprawia, że jest niezwykłą i uniwersalną ozdobą ogrodu. Preferuje gleby raczej kwaśne, próchniczne i umiarkowanie wilgotne. Dobrze czuje się na stanowiskach osłoniętych od wiatru i choć nie potrzebuje dużo wody, warto zapewnić jej ściółkę, aby wierzchnia warstwa ziemi nie przesychała nadmiernie.

Taki zabieg zabezpieczy także głębiej osadzone korzenie przed utratą wilgoci, szczególnie w upalne dni, których krzew w naturalnych warunkach raczej nie doświadcza.

Fotergilla większa to krzew stosunkowo łatwy w pielęgnacji. Nie wymaga cięcia, choć można usuwać uszkodzone lub zbyt zagęszczone pędy wczesną wiosną. Jest też w pełni mrozoodporna w polskich warunkach i nie potrzebuje zabezpieczenia na zimę. Roślina rzadko bywa atakowana przez choroby czy szkodniki, dzięki czemu będze idealną propozycją nawet dla mniej doświadczonych ogrodników.

