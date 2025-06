Ta rzadka bylina zdobi ogród kremowymi pióropuszami. Nie ma wielkich wymagań i poradzi sobie z nią nawet leniwy ogrodnik

Parzydło leśne to efektowna bylina, która wnosi do ogrodu naturalny urok dzikiej przyrody. Jej delikatne, puszyste wiechy unoszące się nad gęstą zielenią liści zachwycają lekkością i romantycznym charakterem. To idealny wybór do cienistych zakątków i leśnych rabat.