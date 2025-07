Rdest pokrewny to niezwykle wytrzymała roślina o niskich wymaganiach. Poradzi sobie w trudnym terenie i nawet w takich warunkach będzie zachwycać ukwieconymi kłosami.

Jak wygląda rdest pokrewny?

Rdest pokrewny — znany również jako rdest alpejski — należy do rodziny roślin rdestowatych. Jest bliskim kuzynem rdestu himalajskiego, który również charakteryzuje się niewielkimi wymaganiami, ale tworzy wyższe kobierce. Rdest pokrewny dorasta natomiast do wysokości 30 cm i wypuszcza gęstwinę pędów porośniętych wydłużonymi liśćmi. Szybko rozrasta się przez kłącza i zadarnia przestrzeń, tworząc zwarte dywany zieleni upstrzonej kwiatami.

Kwiatostany rdestu mają kształt strzelistych kłosów wieńczących wyniesione pędy. Ich charakterystyczną cechą jest efektowne przebarwianie się. Rdest zaczyna kwitnąć w czerwcu i wtedy jego kwiaty mają kolor bladoróżowy, by z czasem zmieniać odcień na intensywny róż, aż do głębokiej czerwieni. Okres kwitnienia trwa nawet do października. Ozdobą rdestu pokrewnego są także jego liście, które również pięknie się przebarwiają na czerwono-brązowy kolor.

Uprawa rdestu pokrewnego

Oprócz walorów estetycznych największą zaletą rdestu pokrewnego jest jego wyjątkowo łatwa uprawa. Jest to roślina zdecydowanie mało wymagająca, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór podłoża. Urośnie niemal na każdej glebie, w tym również na podłożu kamienistym, żwirowym i piaszczystym.

Stanowisko dla rdestu pokrewnego może być zarówno słoneczne, jak i półcieniste. Roślina wymaga regularnego podlewania i dobrze znosi przycinanie, które pobudza go do rozkrzewiania się.

Rdest pokrewny charakteryzuje się przy tym pełną mrozoodpornością, dlatego nie wymaga żadnych zabiegów zabezpieczających w sezonie jesienno-zimowym.

Rdest pokrewny tworzy kwietne dywany, fot. Adobe Stock, JAG IMAGES

Zastosowania rdestu pokrewnego

Dekoracyjny charakter rdestu pokrewnego w połączeniu z jego niskimi wymaganiami i łatwą uprawą czyni z tej rośliny idealny wybór dla początkujących ogrodników, a także do ogrodów o ubogim podłożu. Warto go uprawiać w „trudnych” miejscach w ogrodzie, wszędzie tam, gdzie inne rośliny nie przyjmą się tak łatwo.

Rdest pokrewny sprawdzi się na rabatach jako „pierwszy plan” dla wyższych roślin, ozdobi skalniak i obwódki ścieżek. Może porastać skarpy i obrzeża zbiorników wodnych.

Ponieważ rdest pokrewny tworzy kwietne dywany, a jego pędy szybko się rozkrzewiają, idealnie sprawdzi się jako roślina okrywowa do zadarniania większych powierzchni i przestrzeni, np. pod drzewami.

