Posadź tę bylinę odporną na suszę i ubogą glebę. Jest łatwa w uprawie i do jesieni zachwyca czerwonymi kłosami

Rdest himalajski to mało wymagająca bylina, która dobrze sprawdzi się nawet tam, gdzie inne sobie nie radzą. Nie potrzebuje żyznej gleby ani częstego podlewania, a mimo to długo kwitnie i tworzy gęste kępy pokryte czerwonymi kłosami od lata aż do jesieni.