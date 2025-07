Wśród ciekawych bylin do ogrodu nie może zabraknąć tej pozycji. Ożanka właściwa to wieloletnia, zimozielona roślina, która może kwitnąć obficie aż do jesieni. Występuje naturalnie w Europie Południowej i Środkowej, gdzie porasta suche wzgórza i nasłonecznione zbocza. W Polsce coraz częściej pojawia się w ogrodach jako bylina ozdobna, zwykle okrywowa i tzw. zadarniająca.

Jak wygląda ożanka właściwa?

Ożanka właściwa to niewielka, ale bardzo efektowna bylina, która z łatwością wpasowuje się zarówno w dzikie, jak i te bardziej uporządkowane ogrody. Osiąga zwykle ok. 20-30 cm wysokości, ale dzięki zwartemu, krzaczastemu pokrojowi wygląda "pełnie". Jej łodygi są sztywne, dzięki czemu roślina dobrze znosi formowanie i nie płoży się na boki.

Liście ożanki są ciemnozielone, błyszczące i charakterystycznie ząbkowane na brzegach. Zimą pozostają na roślinie, więc ożanka idealnie prezentuje się przez cały rok.

Kwiaty pojawiają się latem, najczęściej od czerwca do sierpnia i tworzą dekoracyjne, gęste kwiatostany w postaci wzniesionych à la kłosów. Mają intensywny fioletowy lub fioletoworóżowy kolor. Ich kształt przypomina nieco kwiaty lawendy lub szałwii, bo rośliny te należą do tej samej rodziny botanicznej. To też roślina miododajna, więc pachnące kwiaty wabią pszczoły, trzmiele oraz motyle.

Ożanka właściwa to roślina miododajna, odporna na suszę i świetna dla początkujących ogrodników, fot. Adobe Stock, Iker

Ożanka właściwa: uprawa i pielęgnacja

Ożanka kocha słońce. Najlepiej rośnie w miejscach ciepłych i suchych, idealna będzie rabata południowa lub skraj skalniaka. Gleba powinna być przepuszczalna, lekka i umiarkowanie żyzna. Świetnie radzi sobie na glebach piaszczystych i żwirowych.

Doskonale też znosi suszę po tym, jak już się przyjmie, nie wymaga regularnego podlewania, chyba że lato jest wyjątkowo suche. Nie lubi też przelania - wtedy jej korzenie mogą zgnić.

Nie trzeba jej przycinać, ale lekkie cięcie po kwitnieniu może pobudzić roślinę do kwitnienia i zagęszczania swojego pokroju. Ożanka jest odporna na mróz, ale młode rośliny warto lekko okryć na zimę. Starsze egzemplarze bez problemu przetrwają chłodniejsze miesiące. Roślina jest też całkiem odporna na choroby i szkodniki.

