Posadź go raz, a będzie zachwycał co roku. To wieloletnia i bardzo odporna bylina, którą możesz umieścić w ogrodzie w dwóch terminach - wiosną albo jesienią. Świetnie wygląda w towarzystwie innych bylin czy krzewinek. Dodatkowo jest rośliną miododajną, więc przyciąga do ogrodu pożyteczne owady oraz niezliczone ilości motyli.

Jak wygląda sadziec plamisty?

Sadziec to przede wszystkim bylina, która lubi rozmach - w sprzyjających warunkach może osiągnąć nawet 2 metry wysokości i tworzyć imponujących rozmiarów kępy dzięki podziemnym, mocno rozrastającym się kłączom. To sprawia, że szybko zagęszcza rabaty i dobrze wypełnia puste przestrzenie w ogrodzie.

Ma również odmiany karłowe, te mają zwykle ok. 90 cm wysokości i sprawdzają się w mniejszych ogrodach. Roślina zakwita późnym latem i utrzymuje kwiaty aż do jesieni (zwykle do października). Wypuszcza gęste baldachy złożone z setek drobnych, purpurowych kwiatów. Te delikatnie pachnące kwiatostany przyciągają motyle, pszczoły i inne owady zapylające. Pojawiają się na sztywnych, wyprostowanych łodygach, które często są nakrapiane dekoracyjnymi, ciemnofioletowymi plamkami - to właśnie one nadały roślinie przydomek "plamisty".

Sadziec plamisty jest bardzo łatwy w uprawie i nie ma wielu wymagań, fot. Adobe Stock, skymoon13

Sadziec plamisty - uprawa i pielęgnacja

Sadziec plamisty najlepiej czuje się w pełnym słońcu, ale toleruje też niewielki półcień. Lubi podłoże żyzne, wilgotne i próchnicze. Szczególnie dobrze radzi sobie przy zbiornikach wodnych, strumieniach i na brzegach oczek wodnych. Choć znosi okresowe przesuszenia, w miejscach zbyt suchych jego kwitnienie może być mniej obfite, a pędy niższe i słabiej rozgałęzione.

Możesz go sadzić go wiosną lub wczesną jesienią. Pamiętaj, aby zachować odstęp co najmniej 50-60 cm między roślinami, ponieważ z czasem potrafi się mocno rozrosnąć. Sadziec nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Przez cały sezon wystarczy mu regularne podlewanie, nie ma potrzeby nawożenia czy specjalnego doglądania rośliny.

Przekwitające kwiatostany możesz usuwać, ale wiele osób zostawia je na zimę, bo wyglądają bardzo ładnie, kiedy są pokryte szronem. Sadziec jest w pełni mrozoodporny, więc w ogóle nie wymaga przykrywania na zimę. Wiosną trzeba przyciąć wszystkie pędy tuż przy ziemi - dzięki temu roślina odbije z nowymi łodygami i zakwitnie późnym latem.

