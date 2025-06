Posadzony gęsto w ogrodzie goździk pierzasty tworzy przepiękne kobierce kwiatów. Ta niska bylina pochodzi ze środkowej i południowo-wschodniej Europy. Goździk jest rośliną niewymagającą podlewania zbyt często. Dobrze znosi suszę i trzeba go nawadniać tylko wtedy, gdy gleba jest sucha. To popularna propozycja do ogrodu, na balkon czy taras, która ma wiele do zaoferowania.

Jak prezentuje się goździk pierzasty?

Goździk pierzasty pięknie prezentuje się na kwietnych rabatach, ale z powodzeniem można uprawiać go również w donicach balkonowych. Najważniejsze jest to, aby zapewnić mu dobrze nasłonecznione miejsce, ponieważ w takich warunkach rozwija się najszybciej. Ta dekoracyjna bylina zakwita w czerwcu, a pierzaste kwiaty utrzymują się aż do sierpnia bądź września. Wyrasta na wysokość do 30 cm.

Kwiaty tego wieloletniego goździka mogą być jedno bądź dwubarwne w zależności od odmiany. Jest to bylina, która przyciąga do ogrodu motyle oraz pszczoły. Zazwyczaj kwiaty są koloru różowego, białego, jednak za najpopularniejsze uznaje się te w odcieniu głębokiej czerwonego. Na uwagę zasługują też długie i wąskie listki w niebieskozielonej barwie.

Odmiany goździka pierzastego

Istnieje wiele odmian goździka pierzastego, z czego do najpopularniejszych można zaliczyć:

Goździk pierzasty Maggie - to ciekawa propozycja, która zakwita dwukolorowo. Ażurkowe kwiaty na brzegach pokryte są bielą bądź jasnym różem, zaś ich środek wypełnia intensywny kolor czerwieni.

to ciekawa propozycja, która zakwita dwukolorowo. Ażurkowe kwiaty na brzegach pokryte są bielą bądź jasnym różem, zaś ich środek wypełnia intensywny kolor czerwieni. Goździk pierzasty Doris - ma duże różowe kwiaty, które z daleka wyglądają jak cukierki. Mają ciemniejszy środek.

ma duże różowe kwiaty, które z daleka wyglądają jak cukierki. Mają ciemniejszy środek. Goździk pierzasty Heidi - przyciąga uwagę intensywnie czerwonym kolorem.

- przyciąga uwagę intensywnie czerwonym kolorem. Goździk pierzasty Munot - wytwarza różowe, półpełne kwiaty.

Goździk pierzasty kwitnie w kolorze czerwonym, różowym bądź białym, fot. Adobe Stock, HVPM dev

Uprawa i pielęgnacja goździka pierzastego

Z tą popularną, mrozoodporną byliną ogrodową poradzą sobie nawet początkujący miłośnicy roślin. Goździk pierzasty nie ma specjalnych wymagań. Gleba powinna być przepuszczalna i lekko zasadowa, a stanowisko słoneczne, ale osłonięte od wiatru.

Jeśli chodzi o nawożenie - wystarczy w okresie wiosennym wspomóc goździki nawozem do roślin kwitnących. Aby zwiększyć intensywność kwitnienia i pobudzić roślinę do wypuszczania nowych pąków zaleca się regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

