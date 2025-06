Ta dekoracyjna bylina przyciąga motyle i jest łatwa w uprawie. Wypuszcza strzeliste białe kłosy do września

Przetacznikowiec wirginijski to bylina, która łączy elegancka, prosta w uprawie i niezwykle atrakcyjna dla tzw zapylaczy. Jej wysokie, smukłe kwiatostany w kolorze bieli lub bladoróżowym pięknie prezentują się na rabatach i w małych ogrodach, a do tego kwitną aż do końca lata.