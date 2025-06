Dzielżan ogrodowy (Helenium hybridum) to nie tylko roślina dla zapracowanych ogrodników. To prawdziwa ozdoba ogrodu, która dobrze toleruje mniej żyzne podłoże i zachwyca obfitym kwitnieniem. Wśród wielu odmian szczególnie wyróżnia się Kanaria. Kwitnie długo i intensywnie i rozświetla ogród „słoneczkami” kwiatów.

Jak wygląda dzielżan ogrodowy?

Dzielżan ogrodowy to bylina z rodziny astrowatych, która może osiągać od 60 do nawet 150 cm wysokości – w zależności od odmiany. Roślina tworzy gęste, wzniesione kępy o sztywnych, rozgałęzionych pędach i lancetowatych liściach. To, co najbardziej przyciąga uwagę, to koszyczki kwiatowe przypominające miniaturowe słoneczniki – intensywnie żółte, pomarańczowe, czerwone lub rdzawo-brązowe, z charakterystycznym wypukłym środkiem.

Okres kwitnienia dzielżana jest imponujący – zaczyna się w lipcu i może trwać aż do pierwszych przymrozków. Kwiaty przyciągają pszczoły, trzmiele i motyle, dlatego roślina ta to świetny kandydat do posadzenia w ogrodach naturalistycznych i w ramach łąk kwietnych.

Wśród popularnych odmian warto wymienić:

Moerheim Beauty – o intensywnie czerwono-brązowych kwiatach z żółtym obrzeżem,

– o intensywnie czerwono-brązowych kwiatach z żółtym obrzeżem, Sahin’s Early Flowerer – w odcieniach pomarańczu i czerwieni, kwitnie już od czerwca,

– w odcieniach pomarańczu i czerwieni, kwitnie już od czerwca, Baudirektor Linne – odmiana o głębokim czerwonym kolorze z żółtym środkiem.

Jednak to odmiana Kanaria szczególnie zasługuje na wyróżnienie. Osiąga ok. 80–100 cm wysokości i charakteryzuje się wyjątkowo obfitym i długim kwitnieniem. Jej złocistożółte kwiaty z ciemniejszym środkiem przypominają małe słońca i nadają rabatom pogodny, promienny wygląd. Kanaria wyróżnia się także dużą odpornością na niekorzystne warunki oraz zwartym, stabilnym pokrojem, dzięki czemu nie wymaga podpór i dobrze trzyma pion nawet podczas deszczu.

Gdzie sadzić dzielżan ogrodowy?

Dzielżan to roślina łatwa w uprawie i mało wymagająca. Najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych – im więcej słońca, tym intensywniejsze i dłuższe kwitnienie. Gleba nie musi być wyjątkowo żyzna – dzielżan radzi sobie nawet na ziemiach przeciętnych, a wręcz nie lubi gleb zbyt ciężkich i wilgotnych. Ważne jednak, by podłoże było dobrze przepuszczalne.

Idealnym miejscem dla dzielżana będą rabaty bylinowe, zwłaszcza w towarzystwie innych letnich kwiatów, np.: jeżówek, pysznogłówek czy traw ozdobnych. Można go także sadzić przy ogrodzeniach lub wzdłuż ścieżek – jego kolory efektownie ożywiają każdą przestrzeń.

Warto pamiętać, że dzielżany najlepiej prezentują się w grupach – pojedyncze egzemplarze mogą „ginąć” wśród innych roślin. Sadząc kilka sztuk jedna obok drugiej, stworzysz efekt barwnej słonecznej plamy, która przyciąga wzrok z daleka.

Dzielżan ogrodowy Kanaria najlepiej prezentuje się w grupach, fot. Adobe Stock,Ruedinger

Pielęgnacja dzielżana ogrodowego – jak przedłużyć kwitnienie?

Choć dzielżan toleruje suszę, regularne podlewanie w okresach bezdeszczowych wpływa na długość i intensywność kwitnienia. Szczególnie ważne jest to w pierwszym roku po posadzeniu.

Raz do roku warto zasilić dzielżany nawozem organicznym, np. kompostem. Można też wiosną sięgnąć po nawozy wieloskładnikowe. Trzeba jednak pamiętać, że nadmiar azotu nie jest wskazany, bo może powodować zbyt bujny wzrost zielonych części rośliny i słabsze kwitnienie.

Usuwanie przekwitłych kwiatów to kluczowy zabieg dla przedłużenia kwitnienia. Regularne obcinanie zaschniętych kwiatostanów stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pąków.

Dzielżan to bylina zimująca w gruncie. Po zakończeniu sezonu dzielżany warto przyciąć tuż przy ziemi. Dzięki temu roślina lepiej przetrwa zimę i wystartuje z większą siłą wiosną.

Co kilka lat dobrze jest wykopać i podzielić karpy dzielżana (najlepiej wczesną wiosną lub jesienią). Pozwala to zachować żywotność rośliny i uniknąć jej przerzedzenia.

