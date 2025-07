Azalia to prawdziwa dama w ogrodzie. Zdobi go swoimi okazałymi kwiatami, ale do minusów jej uprawy należy fakt, że kwitnie stosunkowo krótko. Warto więc uzupełnić rabaty innymi kwiatami, które zachwycają podobnie jak „różyczki” azalii, a dłużej cieszą oko i są bardziej wytrzymałe. Przekładem takiej rośliny jest kleome.

Wygląd i zastosowanie kleome

Kleome to roślina należąca do rodziny kaparowatych. Wywodzi się z Ameryki Południowej i występuje w wielu odmianach, wśród których znajdują się również byliny. W Polsce natomiast kleome — najczęściej mowa tu o Cleome spinosa, czyli kleome ciernistej — uprawiana jest jako roślina jednoroczna, która nie zimuje w gruncie, ale bardzo szybko rośnie i długo kwitnie.

Kwiaty kleome mają unikalny kształt, a to za sprawą długich pręcików odchodzących z kwiatostanu, który przez to sprawia wrażenie „pierzastego”. Zarówno okazały, kulisty kształt tych kwiatów, jak i ich nieco egzotyczny charakter budzi skojarzenia z azalią. Podobieństwa są też widoczne, jak chodzi o kolorystykę kwiatostanów, które w przypadku kleome występują w odcieniach bieli, głębokiego różu i fioletu, a więc tam samo jak u azalii.

W przeciwieństwie do różaneczników kleome kwitnie jednak dłużej, bo od lipca do października, a w sprzyjających warunkach nawet do listopada. Dzięki temu długo cieszy oko w ogrodzie, gdzie stanowi wyjątkową ozdobę wysokich rabat. Może także służyć jako kwiat cięty. Jest przy tym rośliną miododajną i przyciąga owady zapylające, a odstrasza szkodniki.

Kleome kwitnie na biało i różowo, fot. Adobe Stock, Singha songsak

Uprawa kleome w ogrodzie

Kleome preferuje stanowiska słoneczne i dobrze znosi upał, a nawet krótkie okresy suszy. Należy jednak pamiętać o regularnym podlewaniu, szczególnie w przypadku długotrwałej suszy. Nie przepada za przesadzaniem i azotowymi nawozami, natomiast warto zastosować odżywkę pobudzającą kwitnienie, np. ze skórki banana.

Kleome jest co prawda rośliną jednoroczną, ale po przekwitnięciu wytwarza nasiona i szybko rozsiewa się sama, dlatego może zdobić ogród przez wiele lat, bez konieczności dosadzania nowych roślin.

Te rośliny też są podobne do azalii

Chcesz, żeby twój ogród zachwycał jeszcze długo po przekwitnięciu azalii? Wybierz gatunki podobne do tego popularnego krzewu, ale łatwiejsze w uprawie i kwitnące dłużej. Dobrym przykładem może być lewizja, której kwiaty w odcieniach głębokiego pomarańczu, purpury i malinowego różu przypominają okazałe kwiatostany azalii. Lewizja jest sukulentem, dzięki czemu bez szwanku znosi suszę, a jej liście zdobią ogród nawet przez cały rok.

Do kwiatów azalii podobna jest także inkarwilla, która obsypuje się okazałymi, dzwonkowatymi kwiatostanami w głębokich odcieniach różu. Kwitnie dłużej niż azalia, bo od czerwca aż do końca sierpnia. Jest mrozoodporna i może zimować w gruncie.

