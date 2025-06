Ta bylina wprost uwielbia cień. Kwitnie aż do września i urośnie tam, gdzie inne rośliny sobie nie radzą

Kirengeszoma dłoniasta to idealne rozwiązanie, jeśli szukasz roślin do miejsc zacienionych, wilgotnych i trudnych w zagospodarowaniu. Ta okazała bylina nie tylko dobrze znosi brak słońca, ale wręcz go preferuje, kwitnąc do późnej jesieni i tworząc malownicze, bujne kępy. Sprawdź, jak o nią dbać.