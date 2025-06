Ta zapomniana bylina to postrach kretów i kleszczy. Jest łatwa w uprawie i niezwykle odporna, a do tego jadalna i zdrowa

Chrzan pospolity to niepozorna bylina, która może przypominać chwast, a ma niesamowite właściwości. Odstrasza szkodniki ogrodowe, chroni rośliny przed chorobami, jest jadalna i powinna znaleźć się w każdej domowej apteczce. Chrzan do tego jest łatwy w uprawie, odporny na mrozy i choroby. Dowiedz się, jak i kiedy go sadzić oraz jak pielęgnować.