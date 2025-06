Ta dekoracyjna i łatwa w uprawie bylina, znana również jako dzióbkowiec, pochodzi z Ameryki Północnej i zyskuje coraz większą popularność w polskich ogrodach. Jej główną ozdobą są rurkowate kwiaty o kształcie przypominającym małe dzwonki, które mogą przybierać barwy od bieli, przez róż, aż po intensywny fiolet i purpurę.

Penstemon zakwita najpierw późną wiosną, a następnie powtarza kwitnienie pod koniec lata, choć zwykle mniej intensywnie.

Co lubi penstemon: stanowisko i gleba

Penstemon najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych, ewentualnie lekko półcienistych. Lubi glebę przepuszczalną, umiarkowanie suchą i raczej ubogą - w żyznej ziemi może "iść w liście" kosztem kwitnienia. Idealnie sprawdzi się na rabatach, skarpach i w miejscach, gdzie inne byliny mają trudności ze wzrostem.

Uwaga: źle znosi zastój wody, dlatego podłoże musi być dobrze zdrenowane. Roślina dobrze rośnie również w ogrodach żwirowych i naturalistycznych, gdzie gleba szybko przesycha, a rośliny nie są rozpieszczane nadmiarem składników odżywczych.

Jak podlewać i nawozić penstemon?

To roślina odporna na suszę, dlatego nie wymaga częstego podlewania. W czasie intensywnych upałów warto jednak zadbać o nawodnienie, zwłaszcza młodych egzemplarzy. Penstemon nie potrzebuje też silnego nawożenia - wystarczy delikatne zasilenie kompostem wiosną lub zastosowanie nawozu do bylin raz na sezon.

Unikaj przenawożenia, które może osłabić kwitnienie i sprzyjać nadmiernemu rozrostowi liści. Penstemon najlepiej reaguje na naturalne nawozy, które wspierają zdrowy wzrost bez stymulowania zbyt bujnej zielonej masy.

Penstemon kwitnie 2 razy w roku, jeśli zapewnisz mu odpowiednie warunki, fot. Adobe Stock, Alexandra

Przycinanie i zimowanie penstemonu

Aby pobudzić penstemon do ponownego kwitnienia, warto po pierwszym kwitnieniu przyciąć przekwitłe pędy. Taki zabieg sprawi, że roślina wypuści nowe kwiaty pod koniec lata, a ogród znów się zazieleni i zakwitnie. Regularne usuwanie przekwitłych części dodatkowo wydłuża czas kwitnienia i poprawia ogólną kondycję rośliny.

Penstemon można rozmnażać przez podział lub sadzonki pędowe pobierane wiosną. W większości rejonów Polski dobrze zimuje, ale młode rośliny warto osłonić na zimę gałązkami świerku lub liśćmi. W chłodniejszych miejscach można traktować go jako półbylinę i co kilka lat odmładzać z sadzonek. Zimą warto również unikać nadmiernego podlewania, bo nadmiar wilgoci w chłodnych miesiącach może prowadzić do gnicia korzeni.

