Kamienista gleba, susza, ubogie podłoże — to wszystko może stanowić poważną przeszkodę w uprawie roślin w ogrodzie. Ale wcale nie musi tak być, o ile dobierzesz odpowiednie gatunki. Wybierz takie, które urosną nawet na nieurodzajnej glebie, ale mimo to ozdobią rabatę barwnymi kwiatami. Taki właśnie jest głodek.

Głodek to twardziel wśród roślin

Głodek to roślina do zadań specjalnych. Ta bylina z rodziny kapustowatych o nazwie Draba naturalnie porasta górskie rejony Europy, dziko rośnie również w Tatrach. Nadaje się także do uprawy w ogrodach, gdzie najczęściej bywa wykorzystywana do zapełniania „trudniejszych” miejsc o słabszym podłożu.

Grabek tworzy niskie kępki osiągające wysokość do 20 cm. Wypuszcza rozety wydłużonych, ostro zakończonych liści, z których wyrastają wyniesione pędy kwiatowe. Kwiatostany głodka mają kolor głębokiej żółci i tworzą gęsto rozkrzewione „poduszki”. Wyróżnia się przy tym wiele odmian głodka, do których należy:

głodek mrzygłód — występuje dziko i jest popularnym gatunkiem uprawianym w ogrodach,

głodek mchowy — również chętnie uprawiany, tworzy efektowne kępki,

głodek kaukaski — rośnie we wschodniej Europie i w Azji, nadaje się do uprawy.

Oprócz tego wyróżniamy jeszcze głodek wełnistoowockowy, syberyjski, a także kwitnącą na biało wyhodowaną odmianę Sundermanna.

Głodek, czyli draba, to wytrzymała bylina, fot. Adobe Stock, pdeminhiker

Głodek — uprawa i zastosowanie

Głodek, który naturalnie porasta górskie stoki, doskonale rośnie nawet w najtrudniejszych warunkach. Do szczęścia potrzebuje jedynie słonecznego stanowiska i przepuszczanego podłoża, które może być piaszczyste, gliniaste, a nawet kamieniste. Z tego względu roślina ta idealnie nadaje się do zagospodarowania skalniaka w ogrodzie. Ozdobi także skarpy i murki, a także przestrzenie pomiędzy płytami lub kamieniami.

Głodek dobrze toleruje okresy suszy i wybacza wiele błędów pielęgnacyjnych. Nie potrzebuje nawożenia i nie szkodzi mu okresowy niedostatek wody. Kwitnie obficie nawet w suchych warunkach, tworząc żółte kobierce na rabatach.

Bylina najlepiej czuje się w glebie o odczynie zasadowym. Lepiej unikać sadzenia jej w wilgotnym, ciężkim podłożu. Może być uprawiana nie tylko w gruncie, ale też w pojemnikach. Głodek w donicy lub skrzynce ozdobi taras bądź balkon.

