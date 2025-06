Zawilec pajęczynowaty to nie tylko piękna, ale i niezawodna bylina, idealna do każdego ogrodu. Jeśli szukasz czegoś, co będzie ozdobą późnego lata i jesieni, a przy tym nie sprawi kłopotów w pielęgnacji - warto dać jej miejsce na rabacie. Zobacz, co warto zapewnić tej odmianie zawilca i czy w ogóle ma jakieś wymagania.

Jak wygląda zawilec pajęczynowaty?

Zawilec pajęczynowaty 'Robustissima' (Anemone tomentosa 'Robustissima') to wyjątkowo dekoracyjna bylina, która tworzy rozłożyste kępy o wysokości nawet do 120 cm. Jej liście są duże, trójklapowe, lekko ząbkowane, ciemnozielone i od spodu delikatnie pokryte meszkiem - stąd nazwa "pajęczynowaty".

Największą ozdobą tej odmiany zawilca są jednak kwiaty, które pojawiają się późnym latem i utrzymują aż do października. Kwiaty mają średnicę około 5 cm, są pojedyncze, lekko miseczkowate i jasnoróżowe z kontrastowym, żółtym środkiem. Przypominają delikatne, małe różyczki i osadzone są na cienkich, ale mocnych łodygach, które delikatnie kołyszą się na wietrze. W ten sposób bylina wygląda na zwiewną i romantyczną.

Zawilec pajęczynowaty 'Robustissima' to bylina idealna dla zapracowanych ogrodników, fot. Adobe Stock, Alexandra

Zawilec pajęczynowaty: uprawa i pielęgnacja

Zawilec pajęczynowaty najlepiej czuje się w miejscach lekko zacienionych lub słonecznych, ale osłoniętych od silnych wiatrów. Choć dobrze znosi suszę, preferuje gleby żyzne, próchniczne i umiarkowanie wilgotne – warto więc ściółkować podłoże, by zatrzymać wilgoć i ograniczyć wzrost chwastów. Nadaje się na rabaty, do ogrodów naturalistycznych i jako tło dla niższych bylin.

'Robustissima' to odmiana wyjątkowo łatwa w uprawie, dlatego będzie idealną byliną dla początkujących. W sezonie wymaga jedynie podlewania w czasie długotrwałych susz oraz usuwania przekwitłych kwiatów, by przedłużyć kwitnienie. Na zimę nie wymaga otulania agrowłókniną ani zabezpieczania ściółką - doskonale radzi sobie z mrozami w całej Polsce. Wiosną warto przyciąć zaschnięte łodygi i ewentualnie rozdzielić kępy, jeśli zaczynają się nadmiernie rozrastać. Zawilec pajęczynowaty rzadko bywa atakowana przez szkodniki i choroby, dlatego jest uważana za jedną z najbardziej odpornych bylin.

