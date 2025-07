Ta bylina to zero kłopotu. Znosi suszę, upały i zakwita dziesiątkami płomiennych „słoneczek”

Gailardia to łatwa w uprawie bylina, która jest jedną z najdłużej zdobiących ogród roślin. Mimo to nadal jest rzadko sadzona, a szkoda. Jej kwiatów nie da się nie zauważyć. Nawet po ich opadnięciu roślina nadal jest bardzo dekoracyjna. Do tego gailardia ma małe wymagania i jest bardzo odporna. Oto jak o nią dbać, aby jej zakup przekuł się na zachwyt w ogrodzie.