Posadzenie krwawnicy pospolitej to przepis na zachwycające różowe lub fioletowe kłosy przez całe lato aż do późnej jesieni. Jeżeli chcesz sprawić sobie taką dekorację w ogrodzie, sprawdź, gdzie posadzić krwawnice, aby wydobyć z niej wszystko, co najlepsze.

Reklama

Czym jest krwawnica pospolita?

Krwawnica pospolita (łac. Lythrum salicaria) jest to wieloletnia roślina z rodziny krwawnicowatych, która naturalnie rośnie na podmokłych dzikich terenach, ale coraz częściej różne jej odmiany trafiają do ogrodów. Jest dość wysoką byliną: dorasta nawet do 130-150 cm wysokości. Tworzy zwarte kępy z wąskimi lancetowatymi liśćmi oraz smukłymi łodygami, zakończonymi dekoracyjnymi kwiatostanami o różowofioletowej lub purpurowej barwie. Jest rośliną leczniczą.

Zalety krwawnicy pospolitej w ogrodzie

Wieloletnia krwawnica pospolita przede wszystkim jest rośliną ozdobną. Wprowadza lekkość i sielskość do każdej zielonej przestrzeni. Jej głównym atutem są okazałe wysokie fioletowe kwiatostany, które sprawdzą się jako dekoracja na rabatach oraz w ogrodach naturalistycznych. Ale zalet jest więcej.

Bylinę warto posadzić w ogrodzie również ze względu na to, że długo kwitnie. Barwne kłosy utrzymują się od czerwca nawet do września. Jest odporna na zanieczyszczenia i okresowe susze. Poradzi sobie nawet w ubogiej glebie. Kolejna pożądana przez ogrodników cecha, którą ta roślina posiada, to mrozoodporność. Jest też rośliną miododajną, dlatego przyciąga motyle i inne owady zbierające nektar z kwiatów.

Co ciekawe, krwawnica pospolita jest nie tylko ozdobą ogrodu, ale też rośliną leczniczą. Wysuszone kwitnące pędy zawierają cenne składniki prozdrowotne działające przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Krwawnicę najlepiej posadzić na stanowisku słonecznym, fot. Getty Images, st-design

Gdzie posadzić krwawnicę pospolitą?

Krwawnica pospolita uwielbia słoneczne miejsca. Zacienione lub półcieniste nie są odpowiednie dla tej rośliny, wówczas jej kwitnienie jest zahamowane. Dla krwawnicy najlepsze są również wilgotne stanowiska, stąd doskonałym pomysłem na jej wykorzystanie jest posadzenie jej przy brzegu stawów lub oczek wodnych. To zapewni prawidłowy rozwój i bogate kwitnienie.

Jeżeli chcemy zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju krwawnicy, to warto zwrócić uwagę na cechy gleby. Zalecane jest próchnicze i żyzne podłoże, chociaż w uboższej ziemi roślina też sobie poradzi. Sadzonki powinny być oddalone od siebie o około 40-50 cm, a w przypadku niskich odmian mogą być nieco gęściej rozmieszczone.

Jak pielęgnować krwawnicę pospolitą, aby bujnie kwitła?

Mimo że krwawnica dobrze radzi sobie w trakcie krótkotrwałych suszy, to jednak warto dostarczać jej regularnie wodę lub posadzić na odpowiednio wilgotnym stanowisku. Uprawianie jej na podmokłym terenie nie wymaga już podlewania.

Raz lub dwa razy w roku warto też zastosować nawóz bogaty w potas i fosfor, a mniej zasobny w azot. W ten sposób pobudzimy roślinę do bujniejszego kwitnienia. Wystarczy więc wybrać nawóz do roślin kwitnących.

Czytaj także: