Przetacznik szypułkowy jest byliną wieloletnią, więc odpowiednio pielęgnowana będzie zdobić ogród przez wiele długich sezonów. To roślina niska, rozrastająca się kępami, która tworzy gęsty, kwitnący dywan. Jego drobne, intensywnie niebieskie kwiatki pojawiają się najpierw wiosną, a potem często ponownie pod koniec lata lub jesienią.

Jak wygląda przetacznik szypułkowy?

Przetacznik szypułkowy (Veronica peduncularis) to niewielka, ale dekoracyjna bylina okrywowa. Najczęściej osiąga ok. 10-15 cm wysokości i przez płożące pędy optycznie rozrasta się na boki i tworzy gęste, zadarniające kobierce. Jego liście są ciemnozielone, delikatnie owłosione, o sercowatym lub jajowatym kształcie i ząbkowanych brzegach. W cieplejszych regionach kraju często utrzymują się przez zimę.

Roślina wypuszcza drobne, intensywnie niebieskie lub chabrowe kwiaty z jasnym środkiem i charakterystycznymi żyłkami. Roślina kwitnie zazwyczaj w kwietniu i maju, ale bardzo często powtarza kwitnienie jesienią. Delikatny, ale intensywny kolor kwiatów pięknie kontrastuje z zielenią liści, tworząc subtelny, naturalny efekt.

Kwiaty przetacznika mogą być chabrowe albo intensywnie błękitne, fot. Adobe Stock, dmf87

Uprawa i pielęgnacja przetacznika szypułkowego

Przetacznik szypułkowy najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub półcienistych, ale dobrze radzi sobie również w lekkim cieniu. Świetnie sprawdza się jako roślina do obsadzania obrzeży rabat, skalniaków, nasadzeń pod drzewami i krzewami oraz w szczelinach między kamieniami. Czasem sprawdzi się także do aranżacji ogrodu przy płocie.

Przetacznik lubi lekką, przepuszczalną glebę, ale nie jest wybredny - poradzi sobie nawet na mniej żyznym podłożu. Ważne jednak, by nie był to teren zbyt mokry, bo nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia korzeni. Warto zadbać o umiarkowane podlewanie i ewentualne ściółkowanie, by ograniczyć rozwój chwastów i utrzymać optymalną wilgoć w glebie.

Przetacznik zakwita na przełomie kwietnia i maja i kwitnie przez kilka tygodni. Jeśli jednak dobrze o niego dbasz, ponawia kwitnienie pod koniec sierpnia albo na początku września. Nie wymaga co prawda cięcia ani nawożenia, ale na początku lata warto usunąć przekwitłe kwiatostany, aby zwiększyć szanse na ponowne kwitnięcie. Wiosną możesz ją delikatnie przyciąć, jeśli zbyt się rozrosła. Jest byliną mrozoodporną, więc nie wymaga otulania na zimę.

