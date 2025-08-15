Narcyzy to jedne z najbardziej wdzięcznych i uroczych roślin cebulowych. To też jedne z pierwszych wiosennych kwiatów. Kwitną już wczesną wiosną, często wtedy, gdy w ogrodzie panuje jeszcze chłód i posucha. Aby jednak cieszyły oko intensywnymi barwami i zdrowymi liśćmi, muszą być posadzone w odpowiednim terminie. To właśnie teraz jest najlepszy czas na ich sadzenie.

Kiedy sadzić narcyzy?

Optymalny moment na wsadzanie cebul do gruntu to czas od połowy sierpnia do końca września. W tym czasie gleba jest jeszcze ciepła, a to sprzyja szybkiemu wytwarzaniu korzeni. Dzięki temu roślina dobrze przygotuje się do zimy. Sadzenie zbyt późno, np. w listopadzie, może sprawić, że cebule nie zdążą się ukorzenić, a wiosną zakwitną słabiej lub wcale.

Narcyzy posadzone w odpowiednim czasie wykorzystują jesienne ciepło do rozwoju systemu korzeniowego. Wiosną roślina może skupić się już wyłącznie na wypuszczaniu pędów i kwiatów. Opóźnione sadzenie skutkuje mniejszą ilością pąków, a czasem tylko liśćmi bez kwiatów. Może się tez zdarzyć, że cebula przemarznie i w ogóle nie wypuści wiosną niczego albo jedynie kilka smutnych "kikutków".

Narcyzy sadzi się na przełomie lata i jesieni, aby mogły zakwitnąć na wiosnę, fot. Adobe Stock, Mariusz Blach

Jak sadzić narcyzy jesienią?

Narcyzy potrzebują słonecznego stanowiska także na etapie wysadzania cebul. Może być ono lekko zacienione, ale podłoże powinno być ciepłe przez większość doby. Gleba powinna być przepuszczalna, lekko wilgotna i wzbogacona kompostem, bo w ten sposób narcyzy dobrze się ukorzenią.

Cebule umieszczaj na głębokość 2-3 razy większą niż ich wysokość, zazwyczaj 10-15 cm, zachowując odstępy około 10-12 cm, aby rośliny miały miejsce na rozwój. Po posadzeniu delikatnie podlej, ponieważ wilgoć ułatwia ukorzenianie. Unikaj jednak sadzenia ich w zbyt mokrej glebie, bo może to prowadzić do gnicia cebul. Nie umieszczaj ich też zbyt płytko, bo wówczas na pewno przemarzną.

Jesienią po posadzeniu narcyzy nie wymagają dużej troski. Zimą warto za to je przykryć warstwą ściółki, np. z kory sosnowej, aby zabezpieczyć przed silnymi mrozami. Na wiosnę, gdy tylko pojawią się pierwsze liście, można zastosować delikatne nawozy, które wzmocnią kwiaty i poprawi ich kolor.

