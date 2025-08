Hoja to popularna roślina doniczkowa, która efektownie pnie się w górę zielonymi pędami. Ich ozdobą są nie tylko ciemnozielone, mięsiste liście, ale także słodko pachnące kwiatostany, które mogą pojawiać się aż do października. Aby tak się stało i hoja obsypała się toną woskowych „gwiazdeczek”, potrzeba jej odżywczego nawozu. Przygotujesz go w domu, a potrzebujesz do tego jedynie marchewki.

Nawóz do hoi z soki z marchwi

Sok z marchwi to naturalna skarbnica witamin i mikroelementów. Zawiera potas i fosfor, które stymulują roślinę do wypuszczania nowych pędów i zawiązywania pąków kwiatowych. Stanowi także cenne źródło witamin oraz przeciwutleniaczy, które wzmacniają odporność rośliny i umożliwiają jej zdrowy rozwój.

W soku z marchwi zawarty jest także cenny beta-karoten, który korzystnie wpływa na przebieg procesu fotosyntezy. Taka kompozycja składników odżywczych pobudza roślinę do kwitnienia. Nawóz z soku z marchwi można stosować nie tylko w przypadku hoi, ale także innych doniczkowych roślin kwitnących, takich jak storczyki.

Jak zrobić nawóz z soku z marchwi?

Nawóz z soku z marchwi warto przygotować z młodych warzyw bogatych w składniki odżywcze. Idealnie sprawdzi się tu samodzielnie wyciśnięty sok. Jeśli nie masz sokowirówki, nic straconego. Drobno pokrojoną marchewkę wystarczy zblendować z wodą do uzyskania płynnej masy, a następnie przetrzeć ją przez sitko, by uzyskać sok. Ewentualnie można także posłużyć się gotowym produktem ze sklepu, jednak powinien to być w 100% naturalny, świeży sok z marchwi bez substancji słodzących i konserwujących.

Do przygotowania nawozu potrzebne są zaledwie 2 łyżki stołowe soku z marchwi, który trzeba rozcieńczyć w litrze przefiltrowanej wody w temperaturze pokojowej. Gotową odżywką podlewaj hoję raz w miesiącu przez cały okres wegetacyjny, czyli aż do jesieni.

Nawóz do hoi z soku z marchwi pobudzi ją do kwitnienia, fot. Adobe Stock, Snowbelle

Czym jeszcze odżywisz hoję?

W uprawie hoi sok z marchwi można stosować zamiennie z innymi domowymi nawozami, które także odżywią roślinę i pobudzą ją do rozwoju pąków kwiatowych. Doskonale działa tu uniwersalny nawóz z banana, w którego skórce zawarte są duże ilości potasu.

Hoja pięknie zakwitnie, jeśli podasz jej domowy nawóz z drożdży. Wzmocni on odporność rośliny i dostarczy jej witamin niezbędnych do produkcji nowych pąków kwiatowych.

Inna domowa odżywka, którą warto zastosować w uprawie hoi, to nawóz ze skorupek jaj. Te odpady kuchenne wzbogacą glebę w wapń i poprawią jej strukturę, a także uregulują pH podłoża.

