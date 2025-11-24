Dekoracje świąteczne w sklepach były dostępne już od października. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze ozdoby, kusząc nas do zakupów na długo przed Bożym Narodzeniem. Teraz jednak nadszedł TEN moment i mamy ochotę niczym w piosence Mariah Carrey krzyknąć: "It's tiiiime". To zatem idealna chwila, aby rozejrzeć się po popularnych sklepach, w których takie ozdoby kupujemy, a nie oszukujmy się - pod tym względem przoduje ta trójka: Dealz, Action i Pepco. Tam możemy znaleźć różne tanie dekoracje, ale czy są one warte naszej uwagi i przede wszystkim, gdzie jest najszersza oferta zapewniająca nam jakościowe dekoracje w niskiej cenie? Ja już mam swojego faworyta.

Sprawdzam tanie świąteczne dekoracje z Dealz, Action i Pepco

Gdy poszłam do galerii, aby porównać oferty tych trzech sklepów, najpierw poczułam się jak dziecko we mgle - zupełnie nie mogłam się odnaleźć w natłoku wszędzie skrywających się dekoracji świątecznych. Gdy już jednak zagłębiłam się w asortyment pierwszego z dyskontów, szybko zaczęłam się czuć ponownie jak dziecko, ale tym razem w sklepie z cukierkami.

Po zapoznaniu się z asortymentem każdego sklepu postanowiłam podzielić te najpopularniejsze produkty, po jakie sięgamy przed świętami, na pięć kategorii. Poniżej opiszę wam, na jakie warto zwrócić uwagę, w jakim sklepie i jakich cen możecie się spodziewać. A na końcu będzie podsumowanie, w którym wskażę wam swojego faworyta.

1. Bombki i lampki świąteczne

Bombki i lampki świąteczne to oczywiście najważniejsze dekoracje, bez których nie może obyć się Boże Narodzenie. Wieszamy je na choince, w domu, na balkonie czy tarasie. Dekorujemy nimi wszystko, bo to właśnie lampki świąteczne tworzą ten magiczny nastrój. Dlatego warto wybrać mądrze.

W każdym z tych sklepów znajdziemy zarówno bombki, jak i lampki. Najszerszy wybór zdecydowanie jest w Action, ponieważ tam dostępna jest cała półka z tego typu produktami. Mamy ogromne boxy bombek, które wystarczą na ubranie całej choinki - za 79,90 zł. Są też jednak mniejsze opakowania znacznie taniej. Z kolei w Dealzie jest ciekawszy wybór bombek, jeśli chodzi o ich wygląd, a cena opakowań waha się między 8 a 12 zł.

Bombki i lampki świąteczne w Action i Dealz, Fot. archiwum prywatne

2. Dziadki do orzechów

Dziadek do orzechów do niekwestionowany symbol Świąt Bożego Narodzenia. A od kilku lat wszelkiego rodzaju figurki są nieodłącznym elementem dekoracji. Tutaj króluje Action, w którym możemy dostać ogromnego, drewnianego dziadka do orzechów za 47,95 zł. W Pepco za 30 zł kupimy mniejszą wersję.

Ciekawe są również świąteczne skrzaty - niczym wyrwane z fabryki Świętego Mikołaja. Je znajdziemy w każdym z tych sklepów. Dealz oferuje urocze białe skrzaty za 25 zł. W Action mamy duże, brązowe krasnale za 59,95 zł. A w PEPCO dostępne są skrzaty w czerwonej wersji za 40 zł.

Dziadki do orzechów i skrzaty Action, Dealz, Pepco, Fot. archiwum prywatne

3. Poduszki i kocyki świąteczne

Świąteczny kocyk to must have każdej miłośniczki Bożego Narodzenia - szczególnie w czerwonej wersji. Do tego milusia poduszka i można sobie uciąć drzemkę przy choince lub w komfortowych warunkach zorganizować seans świątecznych filmów. Tu warto zatem dobrze się rozejrzeć.

Mnie w tym roku absolutnie zauroczył Dealz. Sklep oferuje bowiem poduszki w kształcie świątecznego piernika. Czy może być coś bardziej uroczego? Za taką poduchę należy zapłacić tylko 25 zł. A białe poduszki z puchatymi choinkami i dzwoneczkami kosztują 35 zł. Do tego cieplutki kocyk za 5 lub 3 dyszki (w zależności od wielkości) i mięciutkie kapcie z reniferami za 25 zł - i przytulny zestaw gotowy. Cudne opcje dostępne są także w Pepco. Poduszka w kształcie świątecznego wieńca za 25 zł, a do tego kocyk za 3 dyszki.

Poduszki i kocyki świąteczne Dealz i Pepco, Fot. archiwum prywatne

4. Świąteczne świeczki zapachowe

Nie oszukujmy się, żadne dekoracje nie będą wystarczające, jeśli nie dołożymy do nich wyjątkowych zapachów. Oczywiście niezastąpione pod tym względem są mandarynki i cynamon. Ale do tego można dorzucić świąteczną świecę, która zapewni nam efekt kominka w chłodne grudniowe wieczory. A zapachowe świece dostępne są w każdym z tych sklepów.

Najszerszy wybór jest w Dealzie - niemal każda świeczka pachnie pięknie i świątecznie, a do tego, jak wyglądają! Mnie najbardziej urzekła biała z drewnianymi choineczkami na górze za 25 zł. W podobnej cenie jest większość świeczek w tym sklepie. Również Pepco ma różne świąteczne świece do wyboru, a także dyfuzory zapachowe również w cenach ok. 20-25 zł.

Świąteczne świeczki zapachowe Dealz i Pepco, Fot. archiwum prywatne

5. Kule śnieżne i inne gadżety

Kule śnieżne, kokardy, skrzynki na listy do świętego Mikołaja i inne szpargały, które mogą postawić kropkę nad i w tegorocznych dekoracjach i tam samym nadać magii całemu wnętrzu. Tego typu rzeczy, oczywiście w różnych wariantach, dostaniemy w każdym z tych sklepów. Ceny? Podobne - nawet od 5 do 40 zł w zależności od tego, co chcemy wybrać. Im większe i bardziej jakościowe dekoracje, tym oczywiście drożej.

Np. na zdjęciu widzimy wielką kokardę z Dealz za 35 zł, kulę śnieżną z Action za 19,95 zł, a także skrzynkę pocztową świętego Mikołaja z Pepco za 25 zł. Ale wszystko zależy od naszych preferencji. Równie dobrze możemy wybrać mniejsze kokardy za około 10 zł, które znajdziemy w każdym z tych sklepów. Z kolei w Dealz dostępna jest mniejsza skrzyneczka "na listy" za jedyne 5 zł.

Kule śnieżne i inne gadżety świąteczne w Action, Dealz, Pepco, Fot. archiwum prywatne

Dealz, Action czy Pepco - kto moim zdaniem wygrywa w dekoracjach świątecznych?

Choć na co dzień moim faworytem jest zupełnie inny sklep, tym razem niekwestionowanym królem świątecznych dekoracji jest... Dealz. W tym sklepie znajdziemy szeroki wybór najpopularniejszych produktów bożonarodzeniowych - od bombek i lampek, przez poduszki i kocyki, aż po świeczki zapachowe. To jednak nie koniec plusów, które oferuje nam ta sieć sklepów.

Muszę wspomnieć o tym, że w Dealzie znajdziemy nie tylko produkty z powyższych kategorii. Zachwyciły mnie również świąteczne pojemniki na ciastka, szeroki wybór kalendarzy adwentowych z czekoladkami, lizakami i żelkami, a nawet... świąteczne ubranka i zabawki dla zwierzaków.

Jeżeli zatem chcesz wybrać tylko jeden z tych sklepów na zakup dekoracji i gadżetów, Dealz będzie najlepszym wyborem. To jednak nie znaczy, że w Pepco czy Action nie znajdziesz ładnych i jakościowych dekoracji. Tam też warto się wybrać, jeśli masz trochę więcej czasu i nieograniczony budżet na udekorowanie domu, bo nie sposób wyjść z któregokolwiek z tych sklepów bez chociaż jednej bożonarodzeniowej drobnostki. Mimo wszystko w każdym z tych sklepów znajdziesz tanie dekoracje, więc majątek nie będzie potrzebny, aby stworzyć we własnym domu chatkę Świętego Mikołaja.

Czytaj także: