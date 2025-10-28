Kryjący podkład to jeden z najczęściej poszukiwanych kosmetyków przez osoby marzące o nieskazitelnej cerze i perfekcyjnym efekcie makijażu. Gdy dodatkowo oferuje rozświetlenie i trwałość, staje się nieodzownym elementem codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Na rynku pojawił się produkt, który łączy wszystkie te cechy i oferuje efekt doll face przy jednoczesnym mocarnym kryciu.

Tak działa idealny kryjący podkład

Kryjący podkład Clresa Doll Up to kosmetyk, który zyskał uznanie dzięki wyjątkowo wysokiemu poziomowi pigmentacji oraz zdolności do rozświetlenia cery. Podkład ten łączy mocarne krycie z efektem naturalnego blasku, nadając skórze zdrowy, promienny wygląd. Został on stworzony tak, aby sprostać wymaganiom osób poszukujących zarówno pełnego krycia, jak i efektu świetlistej skóry. Dzięki formule, która stapia się ze skórą, podkład nie tworzy efektu maski, a jednocześnie pozwala na uzyskanie perfekcyjnego efektu makijażu.

Podkład zapewnia mocne krycie, które ukrywa wszelkie niedoskonałości skóry. Dodatkowo posiada właściwości rozświetlające, co pozwala uzyskać zdrowy blask. Ma kremową, dobrze rozprowadzającą się konsystencję, co ułatwia jego aplikację. Kosmetyk dopasowuje się do odcienia skóry, zapewniając naturalny wygląd. Utrzymuje się na twarzy przez wiele godzin bez potrzeby poprawek. Jego trwałość jest jedną z największych zalet, która sprawia, że dziewczyny, które go przetestowały, zatrzymują go w swoich kosmetyczkach na dłużej.

Clresa Doll Up, fot. mat. prasowe

Czym jest efekt doll face w makijażu?

Efekt doll face to trend w makijażu, który zyskuje coraz większą popularność. Polega on na uzyskaniu idealnie gładkiej, jednolitej i lekko rozświetlonej cery, przypominającej porcelanową lalkę. Kryjący podkład Claresa został stworzony tak, aby dawać efekt właśnie takiej nieskazitelnej skóry. Dzięki wysokiej pigmentacji oraz zdolności do rozświetlania produkt zapewnia nieskazitelną cerę. Efekt doll face to nie tylko mocne krycie – to również subtelny blask, który sprawia, że twarz wygląda świeżo, młodo i promiennie. W połączeniu z odpowiednim konturowaniem oraz różem do policzków efekt ten może odmienić cały wygląd makijażu.

Mimo bardzo wysokiego krycia, w efekcie doll face chodzi o to, aby skóra wyglądała, jak u laleczki, ale jednocześnie nie była zbyt sztuczna. Bardziej chodzi o uwypuklenie naszego piękna, a nie przerysowanie go.

