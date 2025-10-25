L'Oréal Paris BB C’est Magic to produkt, który w ostatnich dniach wzbudził ogromne zainteresowanie klientek drogerii Rossmann. Jego wyjątkowa formuła, zdolność do dopasowania się do kolorytu skóry i lekka konsystencja sprawiły, że klientki chętnie sięgają po niego – tym bardziej że aktualnie dostępny jest w znacznie obniżonej cenie. Zamiast regularnych 57,99 zł, teraz krem BB L'Oréal kosztuje tylko 38,99 zł.

BB C’est Magic to krem, który łączy pielęgnację z delikatnym kryciem. Jego formuła zawiera składniki nawilżające, dzięki czemu skóra po jego aplikacji jest miękka, gładka i promienna. Produkt wyrównuje koloryt, maskuje drobne niedoskonałości i zaczerwienienia, a jednocześnie nie obciąża skóry.

Krem BB - Fot.rossmann.pl

Co wyróżnia krem BB C'est Magic?

Krem BB C'est Magic zaskakuje swoją formułą, która na początku przypomina biały krem, ale po rozprowadzeniu na skórze dopasowuje się do jej koloru. Dzięki temu tworzy efekt "magic blend" – magicznego dopasowania. To kluczowa cecha, która wyróżnia ten produkt na tle innych kremów BB.

Dodatkowym atutem jest jego lekka konsystencja, która pozwala skórze oddychać i nie obciąża jej nawet w cieplejsze dni. Krem zawiera również pigmenty kapsułkowe, które aktywują się w kontakcie ze skórą, gwarantując indywidualne dopasowanie koloru.

Produkt ten nie tylko tuszuje drobne niedoskonałości, ale również nadaje skórze zdrowy i promienny wygląd. Można go stosować jako samodzielny produkt lub jako bazę pod makijaż. To krem BB z efektem magicznego krycia, który sprawdza się na różnych typach cery.

Kosmetyk ten sprawdzi się zarówno w codziennym makijażu, jak i w sytuacjach, kiedy zależy nam na szybkim, ale efektownym wyglądzie.

Składniki aktywne kremu BB C’est Magic

Produkt zawiera szereg składników pielęgnujących skórę. W składzie znajdziemy między innymi:

glicerynę, która nawilża i zapobiega utracie wody,

pantenol, znany z właściwości łagodzących i regenerujących,

witaminę E, będącą silnym przeciwutleniaczem,

dwutlenek tytanu, który działa ochronnie i wspiera wyrównanie kolorytu skóry.

Formuła zawiera również syntetyczny fluoryt, który zapewnia lekki, rozświetlający efekt oraz składniki filmotwórcze, poprawiające trwałość kosmetyku. Całość została opracowana w taki sposób, aby zapewnić lekkość i komfort użytkowania nawet przy cerze mieszanej.

Krem BB C'est Magic dostępny jest w kilku odcieniach, co pozwala dobrać kolor najbardziej zbliżony do naturalnego tonu skóry.

