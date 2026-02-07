Serial "Bridgertonowie" zrobił prawdziwą furorę na całym świecie, a jego polskie miłośniczki mogą teraz poczuć się jak bohaterki serii, dzięki pewnej kosmetycznej nowości z Rossmanna. Popularna marka wypuściła limitowaną serię pomadek inspirowanych miękkimi tkaninami, pastelami, słodyczą deserów, rytuałami towarzyskimi i celebracją detali. Te skojarzenia przeniesiono zarówno na poziom zapachu produktu, jak i estetyki opakowania, a w efekcie wyszła z tego prawdziwa perełka. Teraz można dorwać ją w promocyjnej cenie.

Wyjątkowa pomadka inspirowana serialem Bridgertonowie

W obecnej ofercie Rossmanna znajduje się prawdziwy hit, czyli limitowana edycja pielęgnującej pomadki do ust od NIVEA. Powstała jako część współpracy z serialem „Bridgertonowie”, czyli produkcją, która przywróciła modzie i popkulturze estetykę romantycznego przepychu. Do wyboru mamy tu aż 4 warianty o różnych zapachach, które na swój sposób opowiadają historię bohaterów.

Zapach Vanilla Biscuit Sophie & Benedict jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tej edycji. Słodki, ciepły, wyraźnie deserowy, ale pozbawiony ostrej, syntetycznej nuty. Poza nim do wyboru mamy jeszcze wariant Kate & Anthony, czyli blackberry pie, Penelope & Colin - peach tea i Daphne & Simon o zapachu rose meringue. Najlepszym zaskoczeniem jest tu jednak cena, bo taka serialowa pomadka kosztuje w Rossmannie tylko 16,99 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że dostępna jest wyłącznie online i nie dostaniemy jej w stacjonarnych sklepach.

pomadka Bridgertonowie, fot. materiały rossmann.pl

Jak działa pomadka NIVEA Bridgerton?

Pomijając jednak szatę graficzną i całą historię tej serii, warto przyjrzeć się formule pomadki. Sam kosmetyk to klasyczna pielęgnująca pomadka do ust o stałej konsystencji, przeznaczona do codziennego stosowania. Nie jest kosmetykiem kolorowym ani stylizującym, a jej zadaniem jest ochrona, nawilżenie i lekkie nabłyszczenie ust. Po aplikacji szybko wchłania się w usta i równomiernie rozprowadza się bez konieczności użycia lusterka.

Podstawą formuły jest masło shea, znane z właściwości zmiękczających i ochronnych, które pomaga zapobiegać utracie wilgoci. Olejki roślinne wygładzają powierzchnię ust i wspierają ich codzienną regenerację, a dodatek witamin odpowiada za podtrzymanie komfortu przy regularnym stosowaniu. To skład skoncentrowany na utrzymaniu dobrej kondycji skóry ust, a nie na intensywnej odbudowie.

Konsystencja jest typowa dla klasycznych pomadek ochronnych, czyli miękka, ale stabilna, bez tendencji do rozlewania się poza kontur ust. Dzięki temu uczucie komfortu pojawia się od razu po aplikacji i utrzymuje się przez kilka godzin, choć przy bardzo suchych ustach konieczna jest ponowna aplikacja. Efekt wizualny ogranicza się do delikatnego połysku, który sprawia, że usta wyglądają na zadbane, ale nie przyciągają nadmiernej uwagi.

Pomadka Bridgertonowie - czy warto?

Podsumowując, produkt ten z pewnością jest nie lada gratką dla fanów serialu, a oprawa graficzna pomadki wyraźnie odróżnia ją od standardowych produktów NIVEA. Pastelowa kolorystyka, ilustracja inspirowana estetyką serialu i ciekawe zapachy sprawiają, że produkt pełni także funkcję kolekcjonerską. Z użytkowego punktu widzenia opakowanie pozostaje jednak klasyczne i bardzo praktyczne, a formuła pielęgnująca i idealnie nawilżająca usta w chłodne dni.

