Na rynku dostępne są przeróżne kosmetyki, które uśmiechają się do nas z półek, abyśmy wybrali je do swojej kolekcji. Szczególnie jeśli chodzi o włosy. Obiecują wiele efektów, ale mówi się, że nic nie może się równać naturalnym sposobom. Jednym z nich bez wątpienia jest olejek herbaciany na włosy, który cieszy się olbrzymią popularnością. Jest tani (ok. 10 zł) i ponoć "bije na głowę" drogeryjne kosmetyki. Postanowiłam przekonać się o tym na własnej skórze w ostatnich dwóch tygodniach.

Jak działa olejek herbaciany na włosy?

Olejek herbaciany to naturalny olej z liści drzewa herbacianego. Ma bardzo specyficzny zapach, przez co najlepiej stosować go nie bezpośrednio na skórę, tylko dodając kilka kropel do kosmetyków drogeryjnych, jakie na co dzień używamy w pielęgnacji skóry głowy oraz włosów. Wtedy łatwiej będzie nam "zatuszować" ten nieprzyjemny zapach. A naprawdę warto.

Przede wszystkim olejek herbaciany ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwłupieżowe. Właśnie z tego drugiego powodu postanowiłam się w niego zaopatrzyć. Jako alergik o skłonności do łupieżu, zawsze muszę mieć pod ręką kosmetyk o takim działaniu. I tym razem się nie zawiodłam.

Przetestowałam, czy olejek herbaciany jest dobry na włosy

Dwie właściwości olejku herbacianego szczególnie przekonały mnie do tego testu: działanie przeciwłupieżowe i przeciwświądowe. Jestem alergikiem i przede wszystkim w okresie grzewczym oraz gdy zaczynam częściej nosić czapkę, moje włosy mają tendencję do przetłuszczania się, łupieżu oraz podrażnień, które łączą się ze swędzącą skórą głowy. Gdy znów zaczęło tak się dziać, sięgnęłam po olejek herbaciany.

Zupełnie się nie zawiodłam. Delikatny i naturalny olejek dodawałam do szamponu. Dzięki temu nie musiałam stosować dwóch różnych produktów - przeciwłupieżowego oraz docelowego szamponu przeznaczonego do moich pasm. Olejek herbaciany zadziałał, a ja przestałam się drapać i nie zauważyłam przesuszonej, sypiącej się skóry u nasady kosmyków.

Moje włosy wolniej się też przetłuszczały. W ostatnich tygodniach zaczęłam nosić czapkę na głowie - w związku z niższymi temperaturami. Oprócz tego regularnie ćwiczę, co również prowadzi do nadmiernego produkowania sebum przez skórę głowy. Oczywiście myłam ją regularnie co dwa dni - jest to moja standardowa częstotliwość. Zauważyłam jednak, że włosy u nasady wolniej się przetłuszczają, co oczywiście jest wynikiem działania tego naturalnego olejku.

Nie dostrzegłam jednak podczas mojego testu tego, żeby włosy stały się bardziej lśniące. Nie ma to aż tak dużego wpływu na wygląd pasm, jak na stan skóry głowy, więc pod tym względem nie oczekiwałabym większych rezultatów. Pasma też nie stały się gęściejsze, ani nie rosły szybciej, do czego według niektórych ten olejek się przyczynia - nie wiem, czy stosuję go za krótko, czy może w moim przypadku ta opcja nie zadziałała.

Czy olejek herbaciany na włosy jest dla każdego?

Warto pamiętać o tym, że olejek herbaciany nie sprawdzi się dobrze u każdego. W moim przypadku był ok, ale też wiem, że muszę robić od niego przerwy. Inaczej skóra się przyzwyczai, a włosy staną się matowe i przesuszone. Już w ostatnich dniach zauważyłam, że olejek ma skłonność do przesuszania pasm, więc nie jest to czcze gadanie. Warto stosować go z umiarem - np. 1 raz w tygodniu lub co kilka myć.

Z tego typu kuracji powinny też zrezygnować osoby z bardzo wrażliwą skórą głowy, skłonnością do alergii na olejki eteryczne czy przy bardzo suchych i zniszczonych włosach.

