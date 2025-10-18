O tym, jak ważne jest stosowanie peelingu w pielęgnacji, wiemy nie od dziś. Choćbyśmy bowiem nie wiem jak nawilżali skórę i dbali o nią, od czasu do czasu trzeba ją odświeżyć i pozbyć się martwego naskórka, który regularnie się odkłada. W przypadku całego ciała najlepiej sprawdzają się peelingi mechaniczne - np. peeling kawowy, który nie tylko wygładza skórę, ale też pomaga ją ujędrnić i pozbyć się cellulitu. Do twarzy jednak lepiej sprawdzają się peelingi enzymatyczne, które są delikatniejsze. Ja najbardziej upodobałam sobie jeden z nich, który stosuję od miesięcy.

Testuję peeling enzymatyczny z witaminą C+E od Lirene

Peeling enzymatyczny od Lirene przez przypadek wpadł w moje ręce. Chętnie jednak go przetestowałam, bo właśnie ten rodzaj peelingów jest odpowiedni dla mojej skóry. Zapewnia delikatne złuszczanie, które nie byłoby możliwe przy peelingu mechanicznym. Nie pozostawia podrażnień i przyjemnie się go stosuje.

Peeling enzymatyczny z witaminą C+E od Lirene, Fot. archiwum prywatne

Peeling marki Lirene jest oparty na enzymach proteolitycznych, czyli takich, które rozpuszczają białka, a dokładnie wiązania między aminokwasami w tych białkach. Tym samym ten peeling rozkłada keratynę, ułatwiając rozpad martwych komórek - łatwiej się odklejają i usuwają. A dodatek witamin C i E sprawia, że cera staje się po tym peelingu rozjaśniona, a jej koloryt wyrównany.

Ten peeling wygładza i rozświetla skórę

Ten peeling stosuje się poprzez nałożenie na suchą skórę - podobnie jak maseczkę. Pozostawiamy kosmetyk na twarz przez około 10 minut, a następnie dokładnie zmywamy. Gdy tylko wysuszymy buzię, od razu możemy zobaczyć delikatny efekt glow. Cera staje się rozświetlona i gładziutka. Wygląda świeżo i promiennie, a to nie koniec efektów, które zauważyłam.

Tego typu peeling świetnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry dojrzałej. Uelastycznia bowiem cerę i sprawia, że drobne zmarszczki stają się niewidoczne. Świetnie przygotowuje skórę do kolejnych etapów pielęgnacji oraz makijaży w kolejnych dniach.

Najważniejsze jest jednak to, że faktycznie działa błyskawicznie. Od razu po zrobieniu peelingu widzimy efekty, które ma nam zapewnić ten kosmetyk. Gdy zatem potrzebujesz natychmiastowego wygładzenia i nawilżenia, ten produkt sprawdzi się idealnie, o czym sama przekonałam się niejednokrotnie.

Peeling od Lirene do mój numer 1 od miesięcy

Zabieg przy użyciu tego peelingu powinno się powtarzać 1-2 razy w tygodniu. Mnie wystarcza jeden w weekend, abym przez cały tydzień cieszyła się piękną i promienną cerą. Są jednak dwa minusy tego kosmetyku - dość mocny, chemiczny zapach, który nie spodoba się każdemu. Z kolei zawarte w nim konserwanty i barwniki mogą stać się problematyczne dla osób, które mają uczulenie na któryś ze składników kosmetyku.

Na plus jednak działa także cena produktu. Możemy go kupić za niecałe 20 zł, a wystarcza naprawdę na długo. Ja już wiem, że nie jest to moja pierwsza i ostatnia tubka.

