Ten eyeliner kosztuje tylko 9,49 zł. Zrobisz nim luksusowy makijaż we francuskim stylu. Mowa o produkcie Stars Otternity w odcieniu nr 03 Ruby, dostępnym w sieci drogerii Rossmann. Ten wodoodporny eyeliner w pisaku podbił serca klientek nie tylko ceną, ale i jakością, która nie ustępuje kosmetykom z wyższej półki.

Makijaż we francuskim stylu to tak zwane „kocie oko”, czyli elegancka i precyzyjna kreska na górnej powiece. Produkt Stars Otternity dzięki cienkiej końcówce umożliwia szybkie i łatwe wykonanie takiej kreski – bez smug, bez poprawek i bez rozmazywania.

Eyeliner - Fot. rossmann.pl

Jak zrobić kocie oko krok po kroku?

Aby uzyskać klasyczne kocie oko przy użyciu eyelinera Stars Otternity, wykonaj następujące kroki:

Oczyść i zmatowij powiekę, by zwiększyć trwałość makijażu. Przyłóż pisak jak najbliżej linii rzęs i rozpocznij kreskę od wewnętrznego kącika oka. Delikatnym, ciągłym ruchem poprowadź linię ku zewnętrznemu kącikowi. Przy końcu oka lekko unieś kreskę do góry, tworząc tzw. „skrzydełko”. W razie potrzeby pogrub linię lub wyrównaj jej kształt.

Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi nie musisz być profesjonalistką – eyeliner idealnie nadaje się także dla początkujących. Formuła kosmetyku sprawia, że nie rozmazuje się i nie blaknie w ciągu dnia.

Dlaczego warto mieć eyeliner z Rossmanna?

Stars Otternity w cenie 9,49 zł to nie tylko tani eyeliner, ale też produkt o jakości zaskakująco wysokiej jak na tę półkę cenową. Użytkowniczki chwalą go za trwałość, intensywny kolor i łatwość aplikacji.

Dzięki lekkiej formule i smukłemu pisakowi ten eyeliner do kreski na powiece sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Doskonale komponuje się z innymi elementami klasycznego makijażu – czerwonymi ustami czy rozświetloną cerą.

To świetna alternatywa dla drogich produktów z wyższej półki – nie musisz wydawać fortuny, aby uzyskać makijaż w stylu z paryskich wybiegów.

Idealny na jesień: burgundowy kolor i wodoodporność

Odcień Ruby to klasyczny burgund, który świetnie współgra z jesienną paletą kolorów. Wyrazisty, ale nie przytłaczający – dodaje głębi spojrzeniu i doskonale pasuje do cieplejszych barw ubrań i dodatków.

Eyeliner wodoodporny Stars Otternity został stworzony z myślą o trwałości – nie rozmazuje się w wilgotnych warunkach i utrzymuje się przez cały dzień. Jest więc idealnym wyborem na deszczową pogodę czy dłuższe dni poza domem.

Ten precyzyjny eyeliner w pisaku umożliwia szybkie poprawki i nie wymaga doświadczenia w makijażu. Z łatwością stworzysz nim zarówno subtelny look, jak i wyrazistą, graficzną kreskę.

