Laminacja to termin, który stosunkowo od niedawna znamy w polskiej kosmetyce. Najpierw mówiło się o stosowaniu takiego zabiegu na brwi, ale coraz częściej panie decydują się na laminację rzęs. Ma ona na celu odżywienie, wzmocnienie i podkręcenie naturalnych rzęs tak, aby wyglądały świeżo i pięknie każdego dnia. Okazuje się, że podobny efekt możemy osiągnąć w domu. Niedawno pisałyśmy, że rzęsy jak po laminacji, ale bez wychodzenia z domu zyskasz dzięki jednej z odżywek. Ale jeszcze lepiej zadziała to urządzenie z Lidla za 34,99 zł.

To urządzenie z Lidla za 34,99 zł zapewnia efekt jak po laminacji rzęs

W asortymencie Lidla dostępne są nie tylko produkty spożywcze. Możemy tam dostać także modne elementy garderoby, np. bawełniane szorty za 24 zł, a także różne materiały kosmetyczne. Teraz w ofercie dyskontu pojawił się nowy produkt do pielęgnacji rzęs, który zapewnia efekty jak po laminacji.

Do niedawna takie rzęsy można było osiągnąć tylko przy pomocy klasycznej zalotki. Teraz na ratunek przychodzi jej nowoczesna wersja. Nie wiem, czy już zdarzyło ci się spotkać z elektryczną zalotką, ale jeśli nie, wypróbuj opcję, która znalazła się w Lidlu.

Elektryczna zalotka z Lidla

Elektryczna zalotka do rzęs z Lidla to produkt marki Cien Beauty, która do tej pory tworzyła kosmetyki dla niemieckiego dyskontu. Teraz poszła o krok dalej i stworzyła urządzenie, które jest leciutkie, w związku z czym możemy mieć je przy sobie wszędzie. W dodatku ma piękny design i różowy kolor, więc każda pani, która ceni sobie wygląd produktów, będzie z niego zadowolona.

Jest to zalotka ogrzewana elektrycznie. Posiada 3 poziomy temperatury i możemy ją ustawić ręcznie, dopasowując do indywidualnych potrzeb. W zestawie znajduje się kabel USB, który można podłączyć do ładowarki. Zalotka jest również zaopatrzona w wyświetlacz LED i opcję automatycznego wyłączania po 10 minutach.

Efekt, jaki uzyskujemy po jej zastosowaniu, to rzęsy jak po laminacji. Zalotkę można kupić na stronie internetowej z Lidla, ale od 16 czerwca 2025 jest dostępna także w sklepach stacjonarnych, więc warto rozglądać się za nią podczas zakupów. Jej cena to jedyne 34,99 zł.

Laminacja rzęs w domu

"Laminacja rzęs" przy pomocy takiej zalotki to pikuś, ale jeśli chcesz osiągnąć prawdziwy efekt laminacji, możesz też wykonać taki zabieg samodzielnie w domu. W sieci dostępne są różne zestawy do laminacji, które zapewniają efekty niczym po wizycie u kosmetyczki. Taki zabieg można też wykonać przy pomocy produktu, który znajdziesz w swojej kuchni.

Okazuje się, że żelatyna to składnik, który zapewni nam efekt laminacji. Wystarczy rozpuścić ją w ciepłej wodzie z dodatkiem odżywki do włosów. Następnie należy nałożyć taką mieszankę na rzęsy wałeczkiem do laminacji (można go kupić w drogeriach) i zostawić na pół godziny. Po tym czasie zmywamy i cieszymy się efektem domowego zabiegu.