Maseczka z kurkumy to sekret, który babcia przekazała mi w najbardziej niespodziewanym momencie. Siedziałyśmy wtedy razem przy kuchennym stole. Patrzyła na moją zmęczoną cerę i bez słowa wyjęła z szafki szklany słoiczek z żółtym proszkiem. „Czas, żebyś poznała mój złoty sekret” – powiedziała z uśmiechem. I tak zaczęła się moja przygoda z czymś, co do dziś nazywam babciną magią na twarz.

Jak przygotować maseczkę z kurkumy na twarz?

Babcia zawsze mówiła, że kurkuma to złoto z kuchni, a miód musi być prawdziwy, z pasieki. Jogurt? Zawsze naturalny, bez dodatków. To właśnie z tych składników powstaje domowa maseczka z kurkumy, którą stosowałyśmy razem w cichym rytuale piękna.

Oto maseczka z kurkumy według przepisu mojej babci:

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka jogurtu naturalnego.

Składniki należy dokładnie wymieszać, aż powstanie gładka pasta. Maseczkę nakładamy na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, a po 5 minutach zmywamy chłodną wodą. Efekt? Widoczny już po pierwszym użyciu. Możesz ją trzymać na skórze nawet dłużej, ale maksymalnie 15 minut.

Jak działa maseczka z kurkumy? Efekty mnie zaskoczyły

Kiedy zmyłam maseczkę, patrzyłam w lustro z niedowierzaniem. Moja twarz była jaśniejsza, gładsza, a zaczerwienienia – zniknęły. Z każdym kolejnym zastosowaniem efekt był jeszcze bardziej widoczny. Maseczka z kurkumy rozjaśniła moją cerę i sprawiła, że koloryt skóry stał się bardziej jednolity. Dzięki właściwościom przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym kurkumy zredukowały się również drobne wypryski i podrażnienia. Skóra zaczęła się szybciej regenerować, a drobne ranki goiły się szybciej niż zwykle. Zauważyłam także, że zmarszczki mimiczne stały się mniej widoczne, a skóra zyskała nawilżenie i elastyczność. Cała twarz wyglądała zdrowiej, promienniej i była wyraźnie wygładzona.

Nie wierzyłam, dopóki nie zapytały mnie koleżanki, co zrobiłam ze skórą. Wyglądałam jak po drogim zabiegu, a to była tylko… babcina maseczka!

Czy maseczka z kurkumy ma skutki uboczne?

Kurkuma to silnie barwiąca przyprawa. Jeśli zostawisz maseczkę na twarzy zbyt długo, może lekko zabarwić skórę na żółto. Jednak barwa ta znika samoistnie po krótkim czasie lub przy użyciu mleczka do demakijażu. Warto przy nakładaniu maseczki użyć rękawiczek i osobnej miseczki przeznaczonej tylko do tego celu.

Jeśli masz skórę wrażliwą, przed pierwszym użyciem wykonaj próbę uczuleniową. Nanieś odrobinę maseczki na mały fragment skóry i odczekaj 24 godziny. Jeśli nie wystąpi podrażnienie — możesz stosować ją na całą twarz.

Komu polecam babciny przepis?

Jeśli masz dość drogich kosmetyków, które zawodzą — sięgnij po naturalną pielęgnację skóry twarzy. Domowa maseczka z kurkumy i miodu jest banalnie prosta w przygotowaniu, a jej działanie może zaskoczyć nawet największych sceptyków. Babciny sposób na cerę sprawdzi się u osób z przebarwieniami, walczących z trądzikiem, z przesuszoną lub podrażnioną cerą, chcących rozjaśnić i ujednolicić koloryt skóry oraz szukających taniej, ale skutecznej pielęgnacji.

Nie musisz wierzyć mi na słowo. Wymieszaj kurkumę, jogurt i miód – i pozwól, by twoja skóra zabłysła tak jak moja, gdy posłuchałam babci.

