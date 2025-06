Dopiero pisałyśmy, że peeling kawowy do całego ciała potrafi zdziałać cuda, a mogą go zrobić nawet leniwi. Podobnie łatwy i błyskawiczny w przygotowaniu jest inny domowy sposób. Niekiedy nawet ten peeling działa na cellulit lepiej niż fusy z kawy. Przygotujesz go z 3 składników, które znajdziesz w swojej kuchni. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku.

Ten peeling działa na cellulit lepiej niż fusy z kawy

Mówi się, że to fusy z kawy są najskuteczniejszym sposobem na cellulit. W rzeczywistości jednak istnieją dla nich pewne alternatywy. A szczególnie skutecznym zamiennikiem okazuje się być popularna przyprawa, która ma działanie rozgrzewające.

Chodzi oczywiście o cynamon. Nam kojarzy się przede wszystkim z wypiekami i sezonem jesienno-zimowym. Wiosną i latem warto jednak wykorzystać go w pielęgnacji. Peeling z cynamonu to świetna alternatywa dla tego z kawy, a jest równie prosty w przygotowaniu.

Peeling z cynamonu na cellulit krok po kroku

Aby stworzyć domowy peeling na cellulit z cynamonu, potrzebujesz:

1 łyżkę cynamonu,

1 łyżkę brązowego cukru,

3 łyżki oliwy z oliwek.

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą. Następnie zabieramy pod prysznic. Gdy zmoczymy ciało, stosujemy peeling, wcierając go dokładnie we wszystkie miejsca, które są dla nas problematyczne. Następnie jeszcze raz dokładnie spłukujemy ciało.

Jak działa peeling z cynamonu?

Peeling z cynamonu to przede wszystkim idealny kosmetyk, który jest w stanie zniwelować cellulit. Działa bowiem rozgrzewająco i pobudza przepływ limfy w miejscach objętych skórką pomarańczową. To jednak nie koniec właściwości tego peelingu.

Warto stosować cynamon na skórę również dlatego, że ma działanie antybakteryjne, w związku z czym świetnie rozprawi się z różnymi krostkami oraz załagodzi podrażnienia - np. po depilacji. Dodatkowo zawarta w peelingu oliwa z oliwek odżywi skórę i sprawi, że stanie się ona pięknie nawilżona.