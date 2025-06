Golenie nóg nie należy do ulubionych czynności żadnej kobiety. Zwłaszcza że skóra po depilacji często jest szorstka i podrażniona. Na szczęście w drogeriach są gotowe produkty, które mogą ochronić nasze ciało przed tymi nieprzyjemnymi skutkami. Naszym najnowszym odkryciem jest olejek do golenia ISANA, który dostaniesz za grosze.

Koniec z piankami. Olejek do golenia ISANA to złoto

W drogeriach możemy znaleźć wiele produktów, które mają ułatwić nam domową depilację. Teraz jednak odkryłyśmy kosmetyk, który już stał się naszym numerem jeden. Jest to bowiem olejek z Rossmanna, który nie dość, że pięknie pachnie, to jeszcze doskonale natłuszcza ciało, ułatwiając golenie nóg.

Ten produkt występuje w różnych wersjach zapachowych, warto zatem polować w drogeriach na swój ulubiony. Za 100 ml produktu trzeba zapłacić jedyne 10,99 zł - jest to zatem konkurencyjna cena dla innych produktów do golenia.

Olejek do golenia ISANA z Rossmanna, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Jak stosować olejek do golenia?

Wystarczy kilka kropli kosmetyku, aby dokładnie wykonać domową depilację. Nalewamy je na dłoń, a następnie rozcieramy na całej długości nogi. Gdy kosmetyk delikatnie się wchłonie, można przejść do usuwania włosków maszynką. Na koniec wystarczy opłukać ciało wodą.

Co ciekawe, ten olejek ma także działanie pielęgnujące. Nie dość, że będzie zapobiegał powstawaniu podrażnień po goleniu, to jeszcze można go stosować nie tylko do depilacji. Latem będzie pięknie natłuszczać naszą skórę, sprawiając, że zacznie się ona mienić w słońcu. Trzeba tylko uważać, aby nie poplamić sobie ubrań. Mogą bowiem zostać tłuste ślady - jak po każdym olejku.

Co na podrażnienia po goleniu?

Olejek do golenia to produkt, który ma zapobiegać powstawaniu podrażnień po goleniu. Warto jednak zastosować także odpowiedni balsam, który dodatkowo złagodzi skutki depilacji i sprawi, że nasze ciało będzie cudownie wygładzone.

Skórę należy też przygotować przed depilacją. W tym celu najlepiej wykonać peeling z kawy do całego ciała, który nie dość, że pomoże nam pozbyć się martwego naskórka, to jeszcze wygładzi nogi, dzięki czemu łatwiej będzie zastosować do nich maszynkę.