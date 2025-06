Perfumy to dla wielu kobiet podstawowy dodatek do stylizacji. Idealnie dobrany zapach potrafi podkreślić nie tylko charakter ubioru, ale też osobowość osoby, która się na nie decyduje. Szczególnym zainteresowaniem od lat cieszą się klasyki, a wśród nich kultowe perfumy Miss Dior. Okazuje się, że nie trzeba wydawać na nie kroci. W Zarze dostępny jest bowiem zamiennik, który pachnie niemal identycznie, a jest o wiele tańszy.

Te pefumy z Zary pachną jak kultowe Miss Dior

Perfumy Zara Nude Bouquet to nasze najnowsze odkrycie. To kompozycja zapachowa na bazie kwiatów, a dokładnie piwonii. Wyczuwalne są w niej także nuty wanilii oraz wiśni. Do złudzenia przypomina równie kwiatowy zapach, jakim są kultowe już perfumy Miss Dior Blooming Bouquet.

Miss Dior Blooming Bouquet to niezwykle świeżych zapach, który charakteryzuje się nutami rozwiniętych kwiatów. Najbardziej wyczuwalne są piwonia, różna oraz bergamotka. Różnica między tymi perfumami a produktem dostępnym w Zarze tkwi głównie w cenie.

Za wodę perfumowaną Miss Dior Blooming Bouquet w popularnych perfumeriach w Polsce trzeba zapłacić około 500 zł. Jeszcze droższe są czyste perfumy, których flakonik kosztuje około 800 zł. Nieco inaczej sprawa ma się, jeśli chodzi o zapach od Zary. W hiszpańskiej sieciówce ta kwiatowa woda perfumowana kosztuje jedyne 45,90 zł.

Woda perfumowana ZARA Nude Bouquet, Fot. materiały promocyjne, Zara.com

Zara Nude Bouquet to zamiennik Miss Dior Blooming Bouquet

Christian Dior, legendarny projektant i szef francuskiego domu mody, stworzył perfumy, które były połączeniem jego dwóch miłości. Przede wszystkim chciał przy ich pomocy uhonorować swoją siostrę Catherine. Nuty zapachowe bazujące na kwiatach były natomiast nawiązaniem do ogrodu przy domu rodzinnym projektanta. Florystyczne akcenty z resztą do dziś są częstym motywem przewijającym się przez projekty wychodzące z domu mody Dior.

Z kolei powstałe wiele lat później Miss Dior Blooming Bouquet to zapach jeszcze bardziej kwiatowy i świeższy. Trafia w gust znacznie większej liczby kobiet. Nic więc dziwnego, że to właśnie on stał się inspiracją dla twórców zapachów Zary.

Perfumy Zara - inne zamienniki

O tym, że w Zarze możemy znaleźć różne zamienniki popularnych perfum, wiemy nie od dziś. To prestiżowe zapachy zamknięte w buteleczce sygnowanej nazwą sieciówki, które dostępne są w przystępnej cenie. Te w stylu Miss Dior to zaledwie początek.

W sieci sklepów Zara dostępne są również perfumy Gardenia, które do złudzenia przypominają Yves Saint Laurent Black Opium. Na półce znajdziemy także m.in. Zara Memorable Aura pachnące jak Rabanne Fame, Applejuice, które do złudzenia przypominają Chanel Chace, a także Red Vanilla zawierająca nuty Lancome La Vie Est Belle.