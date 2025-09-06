Kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji i to nie tylko skóry. Ten drogocenny składnik aktywny jest bowiem w stanie wpłynąć doskonale także na nasze pasma. Właśnie dlatego warto wybierać kosmetyki, które go zawierają. Ostatnio wybrałam 3 szampony do włosów z kwasem hialuronowym, które są pod tym względem niezastąpione. Warto jednak uzupełnić je działaniem dodatkowych produktów. Dlatego również wybrałam 3 odżywki i maski do włosów z kwasem hialuronowym, które będą kropką nad i w twojej pielęgnacji.

1. Odżywka i maska do włosów z kwasem hialuronowym L'Oreal Paris Elseve Hyaluron Plump

Te produkty uzupełniają szampon z tej samej serii. Doskonale nawilżają i zapewniają nawodnienie pasm aż do 72 godzin. Sprawiają, że fryzura staje się nabłyszczona i wygładzona, a dodatkowo nie obciążają jej. Ułatwiają także rozczesywanie najbardziej niesfornych kosmyków. Cała ta seria jest moim odkryciem roku i nadal chętnie będą do niej wracać. Cena odżywki wynosi 18,29 zł za 200 ml, a za maskę należy zapłacić 17,69 zł za 300 ml.

2. Kérastase Blond Absolu Cicaflash odżywka wzmacniająca do włosów blond

Kérastase to prestiżowa marka kosmetyków do włosów, która kosztuje trochę więcej niż inne produkty na tej liście, ale jest warta swojej ceny. Dzięki tej odżywce włosy są o wiele bardziej nawilżone, a jednocześnie wzmocnione. Dodatkowo kwas hialuronowy wypełnia włókna włosów i przywraca im elastyczność. Z kolei wyciąg z szarotki alpejskiej, który także jest kluczowym składnikiem tego kosmetyku, chroni pasma przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz również ma działanie przywracające im elastyczność. Tę maskę w wersji 250 ml można kupić w perfumeriach Sephora za 209 zł.

3. Maska do włosów Neboa Hydration & Smoothness

Warto zwrócić uwagę także na maskę do włosów z kwasem hialuronowym od marki Neboa. Ten produkt można dostać np. w drogeriach Rossmann. Ta maska nawilża, regeneruje i wygładza włosy. Przywraca im blask oraz sprawia, że stają się bardziej odporne na uszkodzenia. Pasma po tym kosmetyku stają się mięciutkie i elastyczne. A taką maskę w wersji 300 ml można dostać za jedyne 29,99 zł. Co ciekawe, maska od Neboa dostępna jest także w mini wersji, którą można zabrać ze sobą do samolotu.