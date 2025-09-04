Koreańskie podkłady Tirtir szturmem podbiły TikToka i Instagram. Chwalone za lekką formułę, świetne krycie i naturalne wykończenie, szybko stały się obowiązkowym elementem kosmetyczek fanek kosmetyków. Teraz pojawiła się okazja, by kupić je taniej - Rossmann ogłosił genialną promocję, która potrwa do połowy września.

Reklama

Dlaczego podkłady Tirtir stały się viralem?

Podkłady Tirtir zasłynęły przede wszystkim dzięki efektowi drugiej skóry oraz innowacyjnej dla naszego rynku formule "cushion". Podkład zamknięty jest w poduszeczce, z której możesz nabrać go palcami albo gąbeczką czy pędzlem. Formuła łączy dobre krycie z lekkością, dzięki czemu twarz wygląda świeżo i naturalnie przez wiele godzin. W dodatku nie podkreśla suchych skórek i świetnie sprawdza się nawet przy cerze mieszanej.

Marka Tirtir proponuje kilka wersji swojego podkładu, a w Rossmannie najczęściej natniesz się na 3 opcje:

kryjący Mask Fit Red Cushion z półmatowym wykończeniem,

kryjący Mask Fit All Cover Cushion z matowym wykończeniam

rozświetlający Mask Fit Aura Cushion

Choć koreańskie podkłady znane są z bardzo jasnej gamy kolorystycznej, w tym przypadku pozytywnie się zaskoczysz. W ofercie znajdziesz naprawdę ciemne kolory, które spokojnie sprawdzą się na cerze oliwkowej czy nawet latynoskiej. Dzięki temu z łatwością dobierzesz produkt idealny dla siebie, zarówno na lato, jak i zimę.

Podkłady Tirtir dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, fot. mat. prasowe

Jak skorzystać z promocji 1+1 w Rossmanie?

W Rossmannie możesz dostać wszystkie podkłady w poduszeczce Tirtir w gramaturze 4,5 g, ale nie znajdziesz ich na półkach w drogerii. Promocja obowiązuje bowiem tylko online - zamawiając produkty z dostawą do domu albo paczkopunktu możesz mieć 2 w cenie jednego. Możesz to zrobić przez stronę internetową albo aplikację na telefonie.

Oferta trwa od 3 do 17 września lub do wyczerpania zapasów. Masz więc jeszcze chwilę na zaopatrzenie się w te lekkie, ale niezwykłe w swojej prostocie podkłady.

Czytaj także: