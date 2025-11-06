Serum z kwasem kojowym to kosmetyk, który może odmienić wygląd skóry z widocznymi przebarwieniami. Z wiekiem, po ekspozycji na słońce czy w wyniku zmian hormonalnych, na twarzy pojawiają się plamy pigmentacyjne, które trudno zatuszować nawet makijażem. Ten produkt działa jak korektor – rozjaśnia, wygładza i wyrównuje koloryt skóry. Dzięki niemu można odzyskać promienną, zdrowo wyglądającą cerę już po pierwszym użyciu.

Jak działa serum z kwasem kojowym?

Serum korygująco-rozjaśniające Bielenda Skin Clinic Professional Kwas Kojowy to kosmetyk, który łączy działanie korygujące i pielęgnacyjne. Dzięki zawartości kwasu kojowego, glukozaminy i niacynamidu, skutecznie rozjaśnia plamy pigmentacyjne, redukuje przebarwienia oraz przeciwdziała powstawaniu nowych zmian.

Już po pierwszym zastosowaniu skóra staje się wyraźnie bardziej promienna i wygładzona. Produkt nie tylko działa punktowo, ale poprawia ogólną kondycję skóry – wyrównuje koloryt, nawilża i chroni. Z czasem cera odzyskuje świeżość, a widoczność niedoskonałości ulega zmniejszeniu.

Bielenda Skin Clinic Professional Kwas Kojowy Serum korygująco-rozjaśniające, fot. mat. prasowe

Składniki aktywne odpowiedzialne za efekt rozjaśniający

Serum z kwasem kojowym zawiera trzy kluczowe składniki aktywne.

Kwas kojowy – skutecznie rozjaśnia istniejące plamy pigmentacyjne, zmniejsza widoczność przebarwień i wyrównuje koloryt cery.

– skutecznie rozjaśnia istniejące plamy pigmentacyjne, zmniejsza widoczność przebarwień i wyrównuje koloryt cery. Glukozamina – intensywnie nawilża, wspiera produkcję kolagenu i zwiększa elastyczność skóry. Działa regenerująco i przeciwstarzeniowo.

– intensywnie nawilża, wspiera produkcję kolagenu i zwiększa elastyczność skóry. Działa regenerująco i przeciwstarzeniowo. Niacynamid – działa rewitalizująco, zmniejsza widoczność porów, reguluje wydzielanie sebum i odżywia skórę.

Formuła została wzbogacona o opatentowany kompleks NAG++, który wzmacnia działanie rozjaśniające oraz chroni przed powstawaniem nowych przebarwień. Dzięki synergii tych składników serum działa kompleksowo i skutecznie.

Kiedy i jak stosować serum, by osiągnąć najlepsze rezultaty?

Aby uzyskać optymalny efekt działania serum z kwasem kojowym, należy przestrzegać kilku kluczowych kroków. Przede wszystkim przed każdym użyciem należy wstrząsnąć buteleczką, by składniki dobrze się wymieszały. Serum aplikujemy na oczyszczoną skórę twarzy i wmasowujemy delikatnie opuszkami palców, omijając okolice oczu. Pełna kuracja serum to minimum dwa miesiące regularnej aplikacji. Producent zaleca również, aby w ciągu dnia obowiązkowo stosować krem z filtrem SPF, który ochroni skórę i zapobiegnie powstawaniu nowych przebarwień.

Już po kilku dniach skóra wygląda zdrowiej, a po dwóch miesiącach widać wyraźne zmniejszenie przebarwień i poprawę struktury cery.

Dla kogo przeznaczone jest serum korygujące?

Serum z kwasem kojowym zostało stworzone z myślą o osobach zmagających się z nierównomiernym kolorytem skóry, przebarwieniami posłonecznymi, starczymi oraz potrądzikowymi. To idealny wybór dla cery dojrzałej, ale także dla każdego typu skóry, który potrzebuje wyrównania kolorytu i wygładzenia. Ze względu na delikatną, ale skuteczną formułę, serum nadaje się do codziennego stosowania – niezależnie od wieku. Doskonale sprawdzi się również jako element kompleksowej pielęgnacji skóry z problemem przebarwień.

