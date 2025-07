Make-up no make-up przybył z Paryża i rozgościł się na dobre. Z roku na rok stawiamy na coraz naturalniejszy look i sięgamy tylko po takie produkty, które zapewniają nam świeży wygląd. Dlatego w naszej topce są różne leciutkie kremy BB i CC, rozświetlacze, a także róże do policzków, które dodają nam delikatnego i uroczego rumieńca. Teraz w Rossmannie możemy dostać viralowy kosmetyk. Róż Everybody London za 29,99 zł zapewnia efekt sunkissed skin.

Róż do policzków w sztyfcie marki Everybody London to produkt pożądany przez wiele kobiet. Zapewnia bowiem cudowny, naturalny efekt zaróżowionych policzków, niczym muśniętych słońcem. W dodatku nie kosztuje wiele, ponieważ trzeba za niego zapłacić jedynie 29,99 zł.

Każda z nas znajdzie odcień idealny dla siebie. Ten powyżej to Pink, czyli klasyczny róż. Będzie świetnie wyglądał na buziach blondynek o jasnej cerze. Każda z nas dobierze jednak kosmetyk idealny dla siebie, ponieważ są one dostępne także w wersji: Silky Ribbon, Peach oraz Dusty Pink. Róż Everybody London jest aktualnie dostępny w limitowanym asortymencie marki Rossmann.

Limitowane produkty do makijażu Everybody London w Rossmannie

Marka Everybody London znana jest z kosmetyków, które zapewniają makijaż w stylu no make-up. To bowiem róże w różnych odcieniach - zarówno w sztyfcie, jak i w kamieniu. W asortymencie dostępnym w Rossmannie znalazły się także konturówki-pomadki w odcieniach nude oraz tinty do ust.

Co ważne, marka oferuje również produkty do pielęgnacji, np. żel do mycia twarzy, serum łagodzące, czy peelingi do ciała i maseczki. Wszystko to w zgodzie z zasadą, że kluczowa w trendzie make-up no make-up jest odpowiednia pielęgnacja skóry.

Efekt sunkissed skin to hit 2025 roku

Ostatnio wiele słyszy się o różnych efektach makijażowych i pielęgnacyjnych. Pożądane są produkty, które zapewniają efekt glass skin oraz glow. Najczęściej pod tym względem bierzemy pod uwagę różnego rodzaju kremy, sera oraz SPF-y.

Efekt sunkissed skin również jest pożądany - szczególnie przez młode dziewczyny. Ten trend lansują bowiem różne influencerki i it-girls, szczególnie Hailey Bieber czy Sabrina Carpenter. Niedawno na czerwonym dywanie z tego typu makijażem pojawiła się jednak też nieco starsza gwiazda - Demi Moore. To efekt słonecznego pocałunku, czyli skóry muśniętej słońcem. Dlatego taki róż w dużej ilości stosujemy na kościach policzkowych, a następnie nakładamy na niego rozświetlacz. Wówczas wyglądamy świeżo i promiennie.