Trwa wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. To zatem idealny moment, aby jeszcze przed świętami zaopatrzyć się w prawdziwe perełki. Rossmann znów rozdaje 1+1 - tym razem kalendarze adwentowe, ale to nie wszystko. Wśród przecenionych artykułów znalazł się także niezwykły tusz do rzęs, który działa jak laminacja. Cena regularna tuszu wynosi 35,99 zł. Jednak tylko teraz, korzystając z aplikacji Klubu Rossmann, można nabyć go w promocyjnej cenie 23,99 zł. To aż 12 zł taniej! Warunkiem skorzystania z promocji jest zeskanowanie karty Klubu Rossmann lub dokonanie zakupów z konta zarejestrowanego w Klubie.

Tusz do rzęs AA WINGS OF COLOR Carevolution Magnetic Lift taniej w Rossmannie

Tusz do rzęs AA WINGS OF COLOR Carevolution Magnetic Lift dostępny w sieci drogerii Rossmann zdobywa coraz większą popularność wśród klientek. Produkt nie tylko pięknie podkreśla rzęsy, ale zapewnia efekt porównywalny do profesjonalnej laminacji. Dodatkowo dzięki wyjątkowej formule zyskał wysoką ocenę 4,4/5 na podstawie 22 opinii klientek.

Tusz precyzyjnie rozdziela rzęsy dzięki silikonowej szczoteczce, nadając im objętość i wyraźne podkręcenie. Konsystencja jest lekka i nie obciąża rzęs, a makijaż utrzymuje się przez cały dzień bez odbijania na powiekach, sklejania czy tworzenia grudek.

Tusz do rzęs AA WINGS OF COLOR Carevolution Magnetic Lift, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Efekt jak po laminacji za 23,99 zł – co kryje formuła tuszu?

Carevolution Magnetic Lift to tusz do rzęs, który łączy w sobie właściwości kosmetyku kolorowego i pielęgnacyjnego. Formuła została wzbogacona o składniki odżywcze takie jak:

olej arganowy ,

, pantenol (prowitamina B5) ,

, witamina E.

Dzięki nim tusz nie tylko optycznie podkreśla rzęsy, ale również wspiera ich kondycję i zdrowy wygląd. Efekt jest zbliżony do zabiegu laminacji, co potwierdzają liczne opinie zadowolonych użytkowniczek.

Opinie klientek: 4,4/5 gwiazdek mówi samo za siebie

Produkt zyskał wysoką ocenę w sklepie Rossmann – średnia nota 4,4 na 5 gwiazdek oparta jest na 22 zweryfikowanych recenzjach klientek. Kobiety chwalą go za trwałość, brak efektu sklejonych rzęs, wygodną aplikację i naturalnie podkręcony efekt. To szczególnie ważne dla tych, które poszukują skutecznych, ale niedrogich rozwiązań w codziennym makijażu.

Tylko do 4 grudnia – promocja z aplikacją Rossmann trwa

Promocja na tusz AA WINGS OF COLOR Carevolution Magnetic Lift obowiązuje w dniach od 18 listopada do 4 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Warto się pospieszyć – produkt cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego właściwości pielęgnujące i efekt laminacji sprawiają, że szybko znika z półek.

To doskonała okazja, by przetestować tusz do rzęs AA WINGS OF COLOR w cenie niższej aż o 33% względem ceny regularnej. Oferta skierowana jest wyłącznie do użytkowników aplikacji Klubu Rossmann.

