Ten szampon to najlepszy push-up do przetłuszczających się włosów. Cena? Wyjątkowo tania
Szampon oczyszczający z kwasami AHA i BHA oraz ceramidami daje niesamowitą objętość. Jest idealny do walki z nadmiarem sebum i łupieżem! Przedłuża świeżość włosów, a jednocześnie pielęgnuje skórę głowy.
Szampon oczyszczający, który stworzyli doświadczeni specjaliści, dostępny w niezwykle atrakcyjnej cenie. TRI.HEE to produkt, który zawiera profesjonalną formułę opartą na kwasach AHA i BHA oraz ceramidach. Podczas gdy podobne szampony w drogeriach potrafią kosztować nawet 100 zł lub więcej, ten kosmetyk kupisz w Rossmannie za jedyne 39,99 zł. To bezkonkurencyjna okazja na skuteczną i świadomą pielęgnację skóry głowy.
Jak działa formuła z kwasami AHA i BHA?
Szampon oczyszczający TRI.HEE zawiera zestaw silnie działających składników, których celem jest dogłębne oczyszczenie skóry głowy. Kluczowym elementem są kwasy AHA: mlekowy, glikolowy i jabłkowy oraz BHA w postaci kwasu salicylowego. Kwasy AHA skutecznie usuwają martwy naskórek i zanieczyszczenia, co pomaga w regeneracji skóry. Kwas BHA przenika głębiej, rozpuszczając nadmiar sebum w porach, co zmniejsza przetłuszczanie się włosów i łagodzi objawy łupieżu. Formuła nie tylko oczyszcza, ale też przywraca równowagę biologiczną skóry głowy, regulując jej łojotok.
Produkt jest idealny dla osób borykających się z przetłuszczającą się skórą głowy, skłonnością do łupieżu oraz nadmiarem sebum. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom aktywnym szampon może być stosowany jako element regularnej pielęgnacji skóry głowy wymagającej oczyszczenia i odnowy. Szampon dogłębnie oczyszcza pasma, dzięki czemu stają się one lekkie i nabierają pełną objętość.
Co zawiera skład produktu TRI.HEE z Rossmanna?
Szampon TRI.HEE wyróżnia się starannie dobraną mieszanka składników aktywnych, a skład został dobrany w taki sposób, by nie tylko oczyszczać, ale także pielęgnować i wspierać zdrowie skóry głowy oraz włosów.
- Betaine – substancja nawilżająca, chroni przed przesuszeniem skóry głowy.
- Kwas mlekowy – delikatnie złuszcza naskórek, poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.
- Kwas glikolowy – pomaga usuwać martwe komórki i stymuluje odnowę skóry.
- Kwas jabłkowy – działa złuszczająco i wspomaga naturalne pH skóry.
- Kwas salicylowy – penetruje pory i rozpuszcza sebum, działa przeciwłupieżowo i przeciwzapalnie.
- Ekstrakt z liści pokrzywy – wzmacnia cebulki włosów, redukuje łojotok.
- Ceramide NG – naturalny lipid wspierający odbudowę bariery ochronnej skóry, zabezpiecza przed utratą wody.
- Olej rycynowy – nawilża i wzmacnia włosy, działa przeciwzapalnie.
Jak sprawdził się szampon trychologiczny w praktyce?
Ten szampon jest jedną z nowości w Rossmannie, a marka TRI.HEE niedawno weszła do oferty sieci drogerii. Do jej przetestowania skusiło mnie przede wszystkim to, że są to produkty stworzone przez techników i pod okiem trychologa. Jako osoba, która boryka się z często oklapniętymi włosami, bardzo doceniam kosmetyki, który w bezpieczny sposób mogą pomóc mi uporać się z wydzielaniem sebum i sprawić, że moje długie włosy będą dłużej odbite u nasady, miękkie i puszyste. Testuję ten produkt już od kilku tygodni i muszę przyznać, że naprawdę "robi" robotę! Od siebie mogę mu śmiało przyznać ocenę 5/5!
