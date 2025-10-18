Szampon oczyszczający, który stworzyli doświadczeni specjaliści, dostępny w niezwykle atrakcyjnej cenie. TRI.HEE to produkt, który zawiera profesjonalną formułę opartą na kwasach AHA i BHA oraz ceramidach. Podczas gdy podobne szampony w drogeriach potrafią kosztować nawet 100 zł lub więcej, ten kosmetyk kupisz w Rossmannie za jedyne 39,99 zł. To bezkonkurencyjna okazja na skuteczną i świadomą pielęgnację skóry głowy.

Jak działa formuła z kwasami AHA i BHA?

Szampon oczyszczający TRI.HEE zawiera zestaw silnie działających składników, których celem jest dogłębne oczyszczenie skóry głowy. Kluczowym elementem są kwasy AHA: mlekowy, glikolowy i jabłkowy oraz BHA w postaci kwasu salicylowego. Kwasy AHA skutecznie usuwają martwy naskórek i zanieczyszczenia, co pomaga w regeneracji skóry. Kwas BHA przenika głębiej, rozpuszczając nadmiar sebum w porach, co zmniejsza przetłuszczanie się włosów i łagodzi objawy łupieżu. Formuła nie tylko oczyszcza, ale też przywraca równowagę biologiczną skóry głowy, regulując jej łojotok.

Produkt jest idealny dla osób borykających się z przetłuszczającą się skórą głowy, skłonnością do łupieżu oraz nadmiarem sebum. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom aktywnym szampon może być stosowany jako element regularnej pielęgnacji skóry głowy wymagającej oczyszczenia i odnowy. Szampon dogłębnie oczyszcza pasma, dzięki czemu stają się one lekkie i nabierają pełną objętość.

Szampon oczyszczający TRI.HEE, fot. archiwum prywatne

Co zawiera skład produktu TRI.HEE z Rossmanna?

Szampon TRI.HEE wyróżnia się starannie dobraną mieszanka składników aktywnych, a skład został dobrany w taki sposób, by nie tylko oczyszczać, ale także pielęgnować i wspierać zdrowie skóry głowy oraz włosów.

Betaine – substancja nawilżająca, chroni przed przesuszeniem skóry głowy.

– substancja nawilżająca, chroni przed przesuszeniem skóry głowy. Kwas mlekowy – delikatnie złuszcza naskórek, poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.

– delikatnie złuszcza naskórek, poprawia nawilżenie i elastyczność skóry. Kwas glikolowy – pomaga usuwać martwe komórki i stymuluje odnowę skóry.

– pomaga usuwać martwe komórki i stymuluje odnowę skóry. Kwas jabłkowy – działa złuszczająco i wspomaga naturalne pH skóry.

– działa złuszczająco i wspomaga naturalne pH skóry. Kwas salicylowy – penetruje pory i rozpuszcza sebum, działa przeciwłupieżowo i przeciwzapalnie.

– penetruje pory i rozpuszcza sebum, działa przeciwłupieżowo i przeciwzapalnie. Ekstrakt z liści pokrzywy – wzmacnia cebulki włosów, redukuje łojotok.

– wzmacnia cebulki włosów, redukuje łojotok. Ceramide NG – naturalny lipid wspierający odbudowę bariery ochronnej skóry, zabezpiecza przed utratą wody.

– naturalny lipid wspierający odbudowę bariery ochronnej skóry, zabezpiecza przed utratą wody. Olej rycynowy – nawilża i wzmacnia włosy, działa przeciwzapalnie.

Jak sprawdził się szampon trychologiczny w praktyce?

Ten szampon jest jedną z nowości w Rossmannie, a marka TRI.HEE niedawno weszła do oferty sieci drogerii. Do jej przetestowania skusiło mnie przede wszystkim to, że są to produkty stworzone przez techników i pod okiem trychologa. Jako osoba, która boryka się z często oklapniętymi włosami, bardzo doceniam kosmetyki, który w bezpieczny sposób mogą pomóc mi uporać się z wydzielaniem sebum i sprawić, że moje długie włosy będą dłużej odbite u nasady, miękkie i puszyste. Testuję ten produkt już od kilku tygodni i muszę przyznać, że naprawdę "robi" robotę! Od siebie mogę mu śmiało przyznać ocenę 5/5!

