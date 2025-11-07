Lipidowy krem to kosmetyk, który może całkowicie odmienić codzienną pielęgnację skóry suchej i wrażliwej. Zimą, gdy ogrzewanie wysusza powietrze, skóra staje się szorstka, napięta i podrażniona. Właśnie wtedy z pomocą przychodzi barierowy, silnie regenerujący i intensywnie nawilżający krem, który odbudowuje naturalną warstwę ochronną skóry i przywraca jej komfort.

Lipidowy krem przywraca równowagę skórze

Lipidowy krem Bielenda Hydro Lipidium to barierowy, silnie regenerujący produkt do twarzy, który wyróżnia się wyjątkowo skutecznym działaniem pielęgnacyjnym. Jego zadaniem jest przywrócenie równowagi skóry suchej, uwrażliwionej oraz wymagającej. Krem ma gęstą, aksamitną konsystencję, która gładko rozprowadza się po skórze i szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu. Już po kilku aplikacjach skóra staje się zauważalnie bardziej elastyczna, nawilżona i ukojona.

Formuła produktu oparta jest na wysokolipidowej recepturze, która wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka. Dzięki temu krem minimalizuje uczucie dyskomfortu i nadwrażliwości, często towarzyszące skórze przesuszonej. Produkt pozostawia cerę miękką, gładką i wyraźnie odżywioną.

Bielenda Hydro Lipidium, fot. mat. prasowe

Skład odżywczego kremu do twarzy

Krem zawiera szereg zaawansowanych składników aktywnych, które wspierają odbudowę i ochronę naskórka.

Kompleks lipidowy – to połączenie skwalanu, fosfolipidów i ceramidów, które wspólnie odbudowują i wzmacniają warstwę hydrolipidową skóry. Dodatkowo skutecznie nawilżają i poprawiają elastyczność naskórka.

– to połączenie skwalanu, fosfolipidów i ceramidów, które wspólnie odbudowują i wzmacniają warstwę hydrolipidową skóry. Dodatkowo skutecznie nawilżają i poprawiają elastyczność naskórka. Panthenol – łagodzi podrażnienia, wspomaga procesy regeneracji i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry.

– łagodzi podrażnienia, wspomaga procesy regeneracji i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Synbiotyk – to kompozycja prebiotyków i probiotyków, które wzmacniają naturalny mikrobiom skóry, chroniąc ją przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

– to kompozycja prebiotyków i probiotyków, które wzmacniają naturalny mikrobiom skóry, chroniąc ją przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Centella Asiatica – ekstrakt roślinny o silnym działaniu regenerującym, koi skórę i skutecznie łagodzi wszelkie podrażnienia.

Formuła kremu została opracowana bez użycia kompozycji zapachowych oraz barwników, dzięki czemu jest wyjątkowo dobrze tolerowana nawet przez bardzo wrażliwą skórę.

Do jakiej cery przeznaczony jest lipidowy krem?

Lipidowy krem Bielenda Hydro Lipidium został stworzony z myślą o osobach zmagających się z problemem suchej, wrażliwej i wymagającej skóry twarzy. Dzięki swoim właściwościom barierowym i regenerującym jest doskonałym wyborem dla osób, które doświadczają nadmiernego przesuszenia skóry, zwłaszcza w okresie grzewczym lub przy agresywnych warunkach atmosferycznych.

Krem skutecznie pomaga również w pielęgnacji cery uwrażliwionej przez stosowanie intensywnych zabiegów kosmetycznych lub dermatologicznych. Może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem, jako podstawowy produkt do codziennej pielęgnacji skóry wymagającej odbudowy i ochrony. Ze względu na brak zapachu i barwników, krem sprawdzi się także u osób ze skłonnością do alergii i podrażnień.

