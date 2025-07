Czasem nie trzeba wiele, żeby zapewnić swojej skórze kompleksową pielęgnację. Niektóre kosmetyki są bowiem na tyle uniwersalne, że działają na wiele aspektów. Niedawno pisałam, że ten krem za 11,99 zł nawilża, chroni przed słońcem i wygładza skórę. Podobnie jest w tym przypadku. Ten leciuteńki krem z ceramidami zapewni twojej skórze odpowiednie nawilżenie i blask, a także zadziała przeciwzmarszczkowo.

Ten leciuteńki krem z ceramidami otula skórę jak jedwabny szal

Kluczową rzeczą, na jaką powinniśmy zwracać uwagę przy doborze kosmetyków, jest ich skład. To właśnie on jest w stanie powiedzieć nam, czy dany kosmetyk zadziała i za jakie elementy pielęgnacji będzie odpowiadał.

Pod tym względem warto zwrócić uwagę na ten krem. Floslek Ceramides.3D to leciutki kosmetyk, który w swoim składzie ma drogocenne ceramidy. A to sprawia, że działa kompleksowo - chroni, nawilża i wygładza cerę.

Lekki krem Floslek Ceramides.3D nawilża i wygładza zmarszczki

Lekki krem Floslek Ceramides.3D to produkt, który przede wszystkim błyskawicznie nawilża skórę. Redukuje nawet największe przesuszenia, co jest szczególnie istotne latem, gdy nasza cera jest narażona na różne uporczywe czynniki zewnętrzne. Oprócz tego ten krem zapewnia nam nienaruszoną barierę ochronną skóry i ogranicza utratę wody. To jednak nie wszystko.

W składzie tego kosmetyku, poza ceramidami, znajdują się także m.in.: prebiotyki, masło shea i oliwa z oliwek. Dzięki temu po zastosowaniu tego produktu skóra staje się gładka jak jedwab. Odzyskuje dawny blask i jest ujędrniona. Ten krem korzystnie wpływa na wygładzenie zmarszczek i przede wszystkim zapobiega powstawaniu nowych.

Koszt tego kosmetyku to 44,99 zł za 50-ml buteleczkę.

Lekki krem Floslek Ceramides.3D, Fot. materiały prasowe, Floslek

Ceramidy w pielęgnacji skóry

Ceramidy to cenny składnik kosmetyków, na który warto stawiać jak najczęściej. Jego główną właściwością jest bowiem ochrona naszej skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz zapewnienie jej odpowiedniego nawilżenia każdego dnia.

Marka Floslek ostatnio wprowadziła całą serię z ceramidami, wychodząc naprzeciw swoich klientów. Dzięki temu w serii znajdziemy nie tylko ten lekki krem. Warto zwrócić też uwagę na serum, które ma zapewniać efekt glass skin oraz maskę pod oczy, która radzi sobie ze zmarszczkami w okolicach powiek.