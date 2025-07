Nie trzeba wiele, aby zapewnić swojej skórze odpowiednią pielęgnację każdego dnia. Nie musimy też wydawać kroci na luksusowe produkty. Wystarczy kilka złotych i uniwersalny kosmetyk, który można stosować do wszystkiego. Niedawno pisałam, że ta maść kosztuje 7 zł, a działa cuda. Z kolei ten krem za 11,99 zł nawilża, chroni przed słońcem i wygładza skórę, działając lepiej niż luksusowy kosmetyk.

Ten krem za 11,99 zł nawilża, chroni przed słońcem i wygładza skórę

Nasze mamy i babcie nie miały zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji. Dlatego w ich łazienkach królował z reguły krem Nivea, który był dobry do wszystkiego. Marka poszła o krok dalej i stworzyła produkt, który nie dość, że jest niedrogi, to jeszcze odpowiada na potrzeby naszej cery.

Krem Nivea Soft Daily UV SPF 15 to produkt, który można stosować codziennie i do wszystkiego. Świetnie sprawdzi się zarówno do twarzy, jak i do dłoni czy nawet całego ciała. To uniwersalny produkt, który aktualnie w Rossmannie kosztuje tylko 11,99 zł.

Nivea Soft Daily UV SPF 15 do stosowania codziennie

Ten krem warto stosować ze względu na jego nawilżające działanie. Zawarty w nim olejek jojoba zapewnia 48-godzinne nawodnienie skóry. Sprawia, że wszelkie przesuszenia znikają, a cera staje się gładka i mięciutka. To jednak nie wszystko.

To też produkt, który zawiera SPF, w związku z czym chroni przed promieniami słonecznymi. Warto go zatem stosować przede wszystkim latem. Należy jednak pamiętać, że to ważne, aby stosować ten krem przez cały rok, bo promienie słoneczne są niebezpieczne nawet w pochmurne, jesienne dni.

Witamina E na zmarszczki

W składzie tego kremu zawarta jest również witamina E. To właśnie ten składnik ma zbawienny wpływ na zmarszczki. Wygładza je i zapobiega powstawaniu nowych. I choć wydawać się może, że maść z witaminą A będzie pod tym względem skuteczniejsza, witamina E równie dobrze rozprawia się z upływem czasu.

To silny antyoksydant, który nie tylko niweluje zmarszczki, ale działa też przeciwzapalnie i łagodzi wszelkie podrażnienia na skórze. Oprócz kremu Nivea zawiera ją także ta maść, która nawilża i wygładza zmarszczki. Na rynku jest zatem coraz więcej produktów, które mają w swoim składzie ten drogocenny element.