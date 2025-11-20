Lattafa Najdia to więcej niż perfumy – to zapachowy manifest, który opowiada historię orientu. Perfumy przenoszą użytkownika w świat luksusu i kultury Bliskiego Wschodu. Dzięki wykorzystaniu tradycyjnych arabskich składników oraz nowoczesnych technik perfumiarskich zapach ten staje się prawdziwym aromatycznym dziełem sztuki.

Zestaw Lattafa Najdia, który można dostać w Rossmannie za 84,99 zł, składa się z wody perfumowanej o pojemności 100 ml oraz dezodorantu, a jego największym atutem jest imponująca trwałość – zapach utrzymuje się na skórze ponad 24 godziny. Dla wielu użytkowników może to być decydujący argument przy wyborze perfum unisex o orientalnym charakterze.

Zestaw Lattafa Najdia, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Nuty zapachowe, które tworzą orientalny charakter

Kompozycja Lattafa Najdia została zaprojektowana z niezwykłą precyzją.

Nuty głowy to świeże akcenty cytryny, bergamotki i jabłka, połączone z ciepłą, pikantną nutą cynamonu.

to świeże akcenty cytryny, bergamotki i jabłka, połączone z ciepłą, pikantną nutą cynamonu. W sercu zapachu znajdują się: lawenda, kardamon, nuty wodne oraz rozmaryn – dające równowagę między świeżością a przyprawową głębią.

znajdują się: lawenda, kardamon, nuty wodne oraz rozmaryn – dające równowagę między świeżością a przyprawową głębią. Nuty bazy zamykają kompozycję aromatami białego piżma, tytoniu, cedru i bursztynu.

Takie połączenie sprawia, że perfumy Lattafa Najdia mają nie tylko orientalny, ale też niezwykle zmysłowy charakter.

Dla kogo stworzono zapach Lattafa Najdia?

Lattafa Najdia to zapach unisex – został zaprojektowany zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jego wyrazisty, orientalny charakter z akcentem kardamonu sprawia, że jest to propozycja dla osób pewnych siebie, ceniących intensywne, luksusowe aromaty. To idealny wybór dla tych, którzy chcą wyrazić swoją indywidualność i podkreślić swoją obecność eleganckim, trwałym zapachem.

Na jakie okazje pasuje Lattafa Najdia?

Dzięki swojej głębokiej kompozycji zapachowej Lattafa Najdia doskonale sprawdza się podczas wyjątkowych okazji, wieczornych wyjść, spotkań towarzyskich czy romantycznych kolacji. Jednak równie dobrze odnajdzie się w codziennym użyciu, szczególnie w chłodniejszych miesiącach, kiedy orientalne nuty są bardziej pożądane. Trwałość zapachu sprawia, że nie trzeba się martwić o konieczność jego ponownej aplikacji w ciągu dnia.

