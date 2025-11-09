Koncentrat z kwasem hialuronowym może kosztować fortunę, ale nie zawsze musi. Rossmann oferuje kosmetyk, który kosztuje zaledwie 8,49 zł, a według opinii klientek działa jak produkt z półki premium. ISANA Peptide Power to wygładzający koncentrat do twarzy w ampułkach, który nawilża, redukuje drobne zmarszczki i przywraca skórze zdrowy blask.

Działanie ampułek z Rossmanna

Produkt ISANA Peptide Power, dostępny w drogerii Rossmann, to koncentrat do twarzy w formie trzech ampułek po 2 ml każda. Cena opakowania to zaledwie 8,49 zł. Ampułki zawierają m.in. kwas hialuronowy o małej masie cząsteczkowej, masło shea, pantenol, glicerynę, prowitaminę B5 oraz peptydy. Ich działanie skupia się na intensywnym nawilżeniu, wygładzeniu i regeneracji skóry twarzy. Kwas hialuronowy pomaga wypełniać drobne zmarszczki i linie, jednocześnie uzupełniając poziom nawodnienia skóry. Peptydy anti-aging stymulują odnowę komórek i nadają cerze bardziej jednolity wygląd oraz blask.

Efektem regularnego stosowania koncentratu jest gładsza, bardziej promienna cera. Na stronie Rossmann.pl produkt zebrał już aż 177 ocen użytkowniczek, uzyskując średnią 4,9/5, co świadczy o wysokim zadowoleniu klientek.

ISANA Peptide Power, fot. mat. prasowe

Jak stosować koncentrat z kwasem hialuronowym?

Stosowanie ampułek ISANA Peptide Power jest proste, ale wymaga zachowania ostrożności. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić skórę twarzy. Następnie należy wziąć ampułkę do ręki, zasłonić jej szyjkę chusteczką higieniczną i szybkim ruchem odłamać szyjkę w miejscu oznaczonym pierścieniem. Zawartość ampułki należy wylać na dłoń i równomiernie rozprowadzić na twarzy, szyi i dekolcie. Produkt należy delikatnie wklepać opuszkami palców. Ważne: należy omijać okolice oczu.

Ampułka przeznaczona jest wyłącznie do użytku zewnętrznego i powinna zostać zużyta natychmiast po otwarciu. Nie należy jej stosować w przypadku, gdy szkło uległo uszkodzeniu. Ampułki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład ampułek nawilżających

Koncentrat ISANA Peptide Power zawiera bogatą kompozycję składników pielęgnujących skórę.

Masło shea – regeneruje i odżywia skórę, łagodząc oznaki przesuszenia. Zmiękcza i wygładza cerę, nadając jej elastyczność.

– regeneruje i odżywia skórę, łagodząc oznaki przesuszenia. Zmiękcza i wygładza cerę, nadając jej elastyczność. Panthenol – działa łagodząco i przeciwzapalnie, wspomagając regenerację skóry. Przynosi ulgę podrażnionej lub suchej cerze.

– działa łagodząco i przeciwzapalnie, wspomagając regenerację skóry. Przynosi ulgę podrażnionej lub suchej cerze. Kwas hialuronowy – zatrzymuje wodę w skórze, poprawiając jej napięcie i jędrność. Pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek.

– zatrzymuje wodę w skórze, poprawiając jej napięcie i jędrność. Pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek. Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate – nowoczesny peptyd przeciwstarzeniowy. Stymuluje odnowę komórkową i poprawia strukturę skóry.

– nowoczesny peptyd przeciwstarzeniowy. Stymuluje odnowę komórkową i poprawia strukturę skóry. Witamina E – działa jako silny antyoksydant, chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wspomaga procesy regeneracyjne.

– działa jako silny antyoksydant, chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wspomaga procesy regeneracyjne. Olej z nasion słonecznika – nawilża i zmiękcza naskórek, wspierając jego naturalną barierę ochronną. Zawiera witaminę E i nienasycone kwasy tłuszczowe.

– nawilża i zmiękcza naskórek, wspierając jego naturalną barierę ochronną. Zawiera witaminę E i nienasycone kwasy tłuszczowe. Gliceryna – intensywnie nawilża skórę i zapobiega jej przesuszeniu. Działa jako humektant, przyciągając cząsteczki wody do warstwy rogowej naskórka.

Wszystkie składniki tworzą zaawansowaną formułę o działaniu nawilżającym, wygładzającym i regenerującym, zapewniając kompleksową pielęgnację skóry.

