Nie trzeba wydawać kroci na kosmetyki, aby zapewnić sobie odpowiednią pielęgnację. Dotyczy to zarówno ciała, jak i włosów. Dopiero, co pisałam, że ta maść na zmarszczki za 6 zł była hitem w PRL-u, a luksusowe kremy mogą się przy niej schować. Jeśli natomiast chodzi o pasma, po tej 3-minutowej masce moje włosy są gładkie jak jedwab. Jeszcze inny, o wiele tańszy produkt jest w stanie zapewnić nam podobny efekt. Odżywka do włosów Isana za 10 zł to moje odkrycie tego lata. Tylko zobacz, jak działa.

Odżywka do włosów Isana za 10 zł to moje odkrycie

Isana to marka kosmetyków, która dostępna jest w drogeriach Rossmann. Z reguły są one niedrogie i można wśród nich znaleźć zarówno produkty do pielęgnacji ciała, jak i włosów. Ostatnio przetestowałam odżywkę z linii Isana Professional, która zawiera olej arganowy. I dzięki temu stała się ona moim numerem jeden na lato.

Ta odżywka do włosów to game changer jeśli chodzi o pielęgnację pasm podczas upałów. Moje włosy po słońcu jeszcze nigdy nie były tak nawilżone i mięciutkie. Jak dokładnie działa ta odżywka?

Odżywka do włosów Isana Professional z olejem arganowym to hit po słońcu

Odżywka do włosów Isana Professional z olejem arganowym jest przeznaczona do włosów przesuszonych i "zmęczonych" - np. promieniami słonecznymi. Właśnie dlatego tak świetnie sprawdza się latem. Zwłaszcza że olej arganowy, który pochodzi z krajów afrykańskich, to złoto dla naszych pasm.

Ta odżywka zatem regeneruje włosy i nie obciąża ich dodatkowo. Dzięki temu stają się pięknie błyszczące i odżywione. Do tego łatwo się rozczesują oraz są mięciutkie jak puch.

Odżywka z olejem arganowym od Isany dostępna jest w drogeriach Rossmann. Kosztuje tylko 10,99 zł. Do zestawu możesz też dobrać szampon z tej samej serii.

Odżywka do włosów Isana Professional z olejem arganowym, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Olej arganowy na włosy

Olejek arganowy na włosy to produkt, który sprawia, że pasma stają się odżywione, mięciutkie i błyszczące. Intensywnie je nawilża, chroni przed łamaniem i zapobiega puszeniu się kosmyków. Najlepiej rozprawia się z fryzurą po kąpielach w morzu, nagrzaniu przez promienie słoneczne czy codziennym używaniu suszarki.

Warto jednak dodać, że olejek arganowy dobrze radzi sobie też ze skórą. Wystarczy dodać go do codziennej pielęgnacji twarzy i ciała, a efekty zauważysz błyskawicznie. Cera będzie nawilżona i odzyska dawny blask. Wypróbuj ten produkt w swoim domu.