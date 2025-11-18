Odżywka Bielendy wywołała prawdziwe poruszenie wśród klientek drogerii Rossmann. Bielenda Professional Nail Lab to nie tylko zwykła odżywka – to kosmetyczny przełom, który zapewnia efekt paznokci jak po hybrydzie, bez konieczności używania lampy UV. Z dnia na dzień zyskała miano kosmetycznego hitu dzięki widocznym rezultatom i wygodzie stosowania.

Produkt wypełniony składnikami aktywnymi jak biotyna, olej rycynowy i jedwab, momentalnie poprawia kondycję płytki paznokcia, nadając jej różowy kolor i intensywny połysk. Czy to przełom w pielęgnacji łamliwych paznokci?

Odżywka - Fot. rossmann.pl

Dla kogo przeznaczona jest odżywka Bielenda Professional Nail Lab?

Odżywka Bielenda Professional Nail Lab za 14,49 zł to propozycja stworzona z myślą o osobach borykających się z łamliwymi, miękkimi lub zniszczonymi paznokciami. Jeżeli twoje paznokcie są słabe, łatwo się rozdwajają lub brakuje im zdrowego wyglądu – ten produkt jest właśnie dla ciebie. Szczególnie polecana jest osobom szukającym skutecznego i wygodnego rozwiązania na co dzień.

Co daje paznokciom odżywka Bielenda?

Bielenda Professional Nail Lab oferuje wielokierunkowe działanie. Przede wszystkim intensywnie wzmacnia osłabioną płytkę paznokcia, zwiększając jej odporność na działanie czynników zewnętrznych. Odżywka tworzy na powierzchni paznokcia warstwę ochronną, która chroni przed dalszymi uszkodzeniami.

Kosmetyk nadaje paznokciom subtelny różowy kolor oraz intensywny połysk, co sprawia, że wyglądają jak po profesjonalnym manicure hybrydowym. Efekt wizualny jest spektakularny – zdrowy wygląd paznokci bez konieczności użycia lakierów czy lampy UV.

Składniki aktywne w formule Bielenda Nail Lab

To właśnie bogaty skład stanowi o sile tej odżywki. Bielenda Professional Nail Lab zawiera:

biotynę – witaminę znaną ze swoich właściwości wzmacniających paznokcie,

olej rycynowy – intensywnie odżywia i nawilża,

jedwab – wygładza i poprawia strukturę płytki,

olej z kiełków pszenicy,

olej arganowy,

sok z liści aloesu,

pantenol,

proteiny grochu,

ekstrakt z wąkroty azjatyckiej,

ekstrakt z kwiatu Hoya Lacunosa.

Formuła została również wzbogacona o składniki zabezpieczające i wzmacniające paznokcie oraz naturalne oleje roślinne.

Jak prawidłowo stosować odżywkę?

Stosowanie odżywki Bielenda Professional Nail Lab jest bardzo proste i wygodne. Na oczyszczone i niepomalowane paznokcie należy nałożyć cienką warstwę preparatu i pozostawić do wyschnięcia. Dla uzyskania bardziej intensywnego koloru można nałożyć drugą warstwę.

Zaleca się powtarzanie aplikacji co 2–3 dni, w zależności od potrzeb. Dzięki szybkoschnącej formule cały zabieg trwa zaledwie kilka minut, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób żyjących w ciągłym biegu.

