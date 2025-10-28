Rossmann zaskoczył klientki potężną promocją na jedne z najbardziej pożądanych perfum tej jesieni. Shakira Rojo – intensywna, zmysłowa woda perfumowana dla kobiet – dostępna jest teraz w cenie zaledwie 63,99 zł. To aż o 36 zł mniej niż wynosiła najniższa cena z ostatnich 30 dni, czyli 99,99 zł.

Zainteresowanie jest ogromne – zapach znika z półek błyskawicznie, a opinie klientek nie pozostawiają wątpliwości: to hit sezonu jesień-zima 2025/2026.

Perfumy - Fot. rossmann.pl

Czym pachnie Shakira Rojo? Owocowo-kwiatowa eksplozja kobiecości

Woda perfumowana Shakira Rojo to połączenie odwagi, pasji i kobiecej siły. Zapach został stworzony z myślą o silnych, pewnych siebie kobietach, które nie boją się podkreślić swojej osobowości. Kompozycja zapachowa oparta jest na odważnym zestawieniu nut owocowych, kwiatowych i korzennych.

Nuty głowy: cytrusy i czerwone owoce – to one otwierają zapach, nadając mu świeżości i energii.

Nuty serca: narcyz i ylang-ylang – wprowadzają zmysłową głębię i kobiecą delikatność.

Nuty bazy: kardamon, imbir i różowy pieprz – nadają całości charakteru, pikanterii i trwałości.

Ten dynamiczny miks sprawia, że zapach jest jednocześnie świeży, ciepły i intensywny – idealny na chłodniejsze dni i wieczorne wyjścia.

Dla kogo i na jakie okazje sprawdzi się ten zapach?

Shakira Rojo to propozycja dla kobiet, które cenią oryginalność i lubią wyróżniać się zapachem. Kompozycja jest odważna, ale nie przytłaczająca – doskonale sprawdzi się jako perfumy na co dzień, do pracy, ale też na romantyczną kolację czy wieczorne wyjście.

Wyjątkowo dobrze komponuje się z sezonem jesiennym, kiedy otulające, korzenne aromaty są szczególnie pożądane. To także świetny wybór jako prezent – flakon 50 ml w eleganckim czerwonym opakowaniu wygląda luksusowo, a jego cena w promocji czyni go wyjątkowo atrakcyjnym.

Dlaczego perfumy Shakira Rojo znikają tak szybko z półek?

Klientki doceniły nie tylko sam zapach, ale i jakość w stosunku do ceny. Kobiety chwalą je za trwałość, niebanalny aromat i to, jak pięknie rozwijają się na skórze w ciągu dnia.

Marka Shakira znana jest z tworzenia zapachów nasyconych emocjami, a Rojo stanowi kulminację tej filozofii – to perfumy pełne energii i pasji.

Dodatkowym atutem jest uniwersalność – zapach dobrze sprawdza się niezależnie od wieku użytkowniczki. Zarówno młodsze, jak i dojrzalsze kobiety znajdą w nim coś dla siebie.

Czytaj także: